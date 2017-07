Analizan el llamado a una Sesión Autoconvocada por el conflicto en la planta de Carboclor SA

A fines de la semana pasada, dirigentes del Sindicato Químico y Petroquímico de Zárate-Campana, fueron recibidos en el Concejo Deliberante por la comisión de Labor Legislativa, donde pudieron detallar la situación actual de los trabajadores de la zona, en el marco del conflicto en la planta de Carboclor SA.

Por parte del gremio estuvieron presentes el Secretario Gremial Oscar Casco y el apoderado Dr. Mario Mitre; a su vez, en el encuentro también se hicieron presentes referentes de todos los bloques, entre los que estaban Luis Luna, Leonel Soto, Patricia Moyano, Ariel Ríos, Micaela Morán, Irene Guehenneuf, Lucas Castiglioni, Jorge Blanco y Juan Scola. Además, también fueron recibidos por el secretario de Gobierno, Rosario Bay.

La reunión tuvo lugar a raíz de un pedido desde el gremio, para manifestar a los ediles la situación que atraviesan como sindicato y las repercusiones que sufren los trabajadores del sector, desde el cierre de la planta en Campana.

“El objeto principal era ponernos al tanto sobre la situación de los trabajadores; desde el gremio, están viendo que el Ministerio de Trabajo de la Nación no cumple con su rol, no está del lado de los trabajadores sino con la patronal. Hoy, la situación es que hay 93 trabajadores despedidos y 36 operarios habían quedado en la planta; ahora esos trabajadores están suspendidos. La empresa está presionando con que van a despedir a todos, en esta primera instancia los suspendieron”, detalló la concejal de Nuevo Zárate y precandidata a diputada provincial, Patricia Moyano.

Mientras tanto, el acampe continúa en las inmediaciones de la fabrica como medida de lucha y resistencia a lo que los trabajadores definen como un “avasallamiento a sus derechos”.

“Dentro de las cosas mas importantes que nos manifestaron, es que van dejando fuera del sistema a cientos de trabajadores, no hay otra alternativa al despido o la indemnización. El pasado 24 de julio habían quedado en llevar a cabo una audiencia, pero desde el Ministerio de Trabajo no quisieron dejarla registrada en actas. Esto algo muy grave”, agregó Moyano y expresó: “Estamos en conocimiento que el Ministerio no está haciendo lo que debería hacer, incumplen sus deberes como funcionarios, no dejar en acta es avasallar el derecho de los trabajadores”.

Como síntesis, se propuso trabajar entre los distintos bloques la realización de un llamado a una Sesión Autoconvocada, “para poner de manifiesto el repudio del Concejo deliberante a la actitud del Ministerio”.

“Los trabajadores no están siendo escuchados, están avasallando sus derechos y garantías, no tuvieron en cuenta lo que públicamente dijo la Gobernadora, sobre la conservación de los puestos de trabajo. Hay actores locales y provinciales que tienen que dar respuestas, como el bloque Cambiemos que estuvo presente en la reunión pero no emitió palabra, como en la mayoría de las reuniones. Tener legisladores locales y provinciales nos deberían favorecer en la gestión, y eso no está sucediendo”, concluyó Moyano.