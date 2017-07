Atacaron a automovilistas en el puente de Mitre

A mediados de este mes, se informaba sobre la preocupación de vecinos de la zona aledaña al puente que une avenida Mitre con calle Pividal, quienes manifestaban que la obra, ante la falta de acciones preventivas eficientes, “facilita el escape de los delincuentes que, generalmente, se movilizan en motocicletas de mediana cilindrada”.

A los ataques sufridos por los automovilistas en la avenida Pavón, y en el tramo comprendido entre Campana y Zárate de la Ruta 6, ahora se suman los ataques en el puente “Dr. Aldo Arrighi”, recientemente inaugurado.

Un vecino de Villa Fox que regresaba a su casa en horas de la noche el pasado viernes, recibió el impacto de un trozo de ladrillo, mientras cruzaba el puente. Según comentó, el hombre viajaba junto a un amigo en su vehículo por calle Pividal y, al tomar el puente sentido a la avenida Mitre, recibió el impacto de un elemento contundente en la puerta delantera izquierda. Sin detener la marcha, continuó el viaje y al llegar a su domicilio, comprobó que el golpe sobre el vehículo, presentaba restos de ladrillo.

“No logré ver desde dónde nos arrojaron eso, y no me detuve porque no sé lo que hubiera podido pasar. Si el golpe hubiera dado en la ventanilla, me lastimaba seguro”, explicó el vecino.

Un día después de este episodio, otro vehículo resultó atacado en el mismo lugar. Según trascendió, un hombre que cruzaba el puente, recibió un impacto de bala en su parabrisas. Afortunadamente, el proyectil no alcanzó a ingresar al habitáculo y solo provocó astillas en el cristal, sin causar lesionados.