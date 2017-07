Gladys González, candidata a senadora de Cambiemos, hoy en Zárate

Gladys González, precandidata a senadora de Cambiemos por la provincia de Buenos Aires, que secunda en la lista a Esteban Bullrich, visitará hoy Zárate, en el marco de la campaña electoral de las PASO.

La ex interventora del Sindicato de Obreros Marítimos, llegará a Zárate a las 16;30, será recibida en el local de Cambiemos de R. Noya y Brown y luego tomará contacto con los vecinos de Zárate en un recorrido por la ciudad.

Gladys González, ha señalado en el marco de esta campaña que en Cambiemos “ somos el equipo acompaña a María Eugenia Vidal, y estamos en el proceso de mostrarnos como tal y de mostrar quiénes somos”. Señaló que Vidal es “un actor fundamental” en esta campaña porque “la gente sabe lo que estamos haciendo: ve las máquinas, ve los obreros, ve las obras. Después de tantos años de abandono, la gente se dio cuenta de que un año y medio no alcanza apara cambiar una realidad de 12 años como mínimo, podríamos hablar de 20 o más”, señaló la ex directora de Acumar.