Se presentó Alianza Patria Grande: “somos una lista de candidatos barriales”

Flavia Montivero es una reconocida militante barrial que en estas Primarias decidió ponerse el trabajo barrial de muchos vecinos y armar una lista dentro de la Alianza Patria Grande. Hay algo que los identifica, dicho por ellos mismos, que el cooperativismo es parte de la solución a muchos de los problemas que hoy padecen. “La organización de los vecinos que menos tienen es fundamental para lograr un trabajo de base y rápidas respuestas laborales. Por eso nosotros no pensamos que el formar cooperativas sea una última carta antes del cierre de fábricas como se está viendo; sino que para nosotros es la primera opción; por eso proponemos la conformación de cooperativas de reciclaje, de obras y servicios públicos y de vivienda autogestiva. Luego nos proponemos ser concejales que propongan informes al municipio y ponerse a trabajar con colaboradores barriales y no que sean meros levantamanos”, expresó Flavia Montivero, primera precandidata a concejal por la Alianza Patria Grande.

Esta alianza está integrada por el Movimiento Popular “La Dignidad”, que trabaja en muchas villas de emergencia a nivel nacional y pertenece al movimiento político Izquierda Popular.

En este caso, Montivero y el resto de los militantes participarán desde la Alianza Patria Grande pero en la corriente “La Fuerza de la Gente”. “Nuestra propuesta es que los precandidatos a concejales sean de los barrios, que salgan de su trabajo social y ocupen lugares de poder donde podrán continuar luchando por la calidad de vida de sus vecinos. Porque en estos lugares es donde se necesita un verdadero cambio mediante el debate y la visibilización de las necesidades de los más necesitados”, agregó la precandidata a concejal. “Hasta ahora todas las fuerzas políticas se acercan a los barrios para decirles lo que necesitan porque no viven en los barrios, nosotros sí vivimos en la periferia de la ciudad y queremos mejorar nuestra calidad de vida”, evaluó.

Por su parte, Juan Villaverde, precandidato a cuarto concejal, opinó; “en la actualidad vemos que hay una precariedad total en materia de salud e higiene, con pozos negros rebalsados, calles rotas, barrios enteros sin iluminación, falta de cloacas, zanjas tapadas y ambulancias que no pueden ingresar a los barrios por el estado general de las calles. Yo vivo en la calle Paso, en Villa Angus, y desde Félix Pagola hasta Matheu, el municipio la había asfaltado, el zanjeo también estaba bien hecho pero llegó el programa Promeba; y la verdad es que fue peor el remedio que la enfermedad. Porque levantaron todo lo bien que estaba hecho, taparon todo y dejaron por la mitad la obra; entonces hoy se inundan vecinos que antes no se inundaban”, denunció Villaverde. “Aparte todas las obras prometidas por el intendente no se han concluido y sí se han terminado otras que no se relacionan con la necesidad primordial del vecino”, opinó.

Dentro de la lista también se encuentra Ileana Godoy, quien es encargada del merendero de barrio Reysol.

La lista de Patria Grande también lleva como candidato a diputado provincial en la segunda sección electoral a Ramiro Geber y como diputada nacional a Maisa Basquas.

La nómina a candidatos locales se compone de la siguiente manera; Flavia Laura Montivero; Víctor Hugo Hernández; María Angélica Arce; Juan Eduardo Villaverde; Andrea Alicia Giménez; Pedro Rafael Sánchez; Romina Alejandra Acosta; Eduardo Anselmo Rojas; María Edith Vázquez; Juan Carlos Acosta. Concejal Suplente: Ileana Petrona Godoy; Julio Daniel Sotto; Verónica Vanesa Valiente; Néstor Hugo González; Rocío Noemí Barrios; Jesús Ramón Giménez. Consejero escolar titular: María del Carmen Haydeé Ribicich; Franco Nicolás Fumaneri; María Rosa Tello. Consejero escolar suplente; Cristian Colaso; Paula Beatriz Sorano y Nicolás Martín Etulain.