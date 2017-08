Destinan $ 20 millones para el Presupuesto Participativo

Hoy a las 18 hs en el Forum Cultural se realizará la apertura del ciclo 2017 del Presupuesto Participativo (PP), en donde se anunciará el monto del Presupuesto Municipal que se destinará a este programa durante el presente año.

el coordinador del PP Gastón Pozo, y uno de los promotores del programa, Carlos Baldo, invitaron ayer a los vecinos a participar del evento y de los diferentes foros.

Los proyectos que se elijan este año serán realizados en el 2018 y el Municipio destinará aproximadamente 20 millones de pesos (casi el 2% de Presupuesto municipal).

Según explicaron, en los últimos años aumentaron las propuestas de los vecinos de realizar talleres de oficios y culturales.

“Pueden participar todos los vecinos que tengan domicilio en el Partido de Zárate, no hace falta que tengan participación en alguna institución, sólo hace falta tener ganas de participar”, dijo Pozo.

El Presupuesto Participativo es un mecanismo de participación que incorpora el debate, el acuerdo y el voto ciudadano como herramientas que permite destinar una parte del Presupuesto Municipal a la realización de propuestas y proyectos que las personas consideren necesarios para su barrio.

Se divide anualmente en 4 foros que contemplan uno informativo, otro de diagnóstico participativo, un foro de elaboración de propuestas y elección de consejeros y, por último, una mesa técnica de viabilidad en la que se analizarán las posibilidades de ejecución que presenten las propuestas.

Cumplidas estas cuatro etapas llega el momento de llevar a cabo los proyectos, un proceso en el cual el vecino tiene una importante participación ya que se hace a través de alguna institución barrial y con su control permanente.

En general, todo este proceso lleva un período de 6 a 8 meses, que termina con la ejecución del proyecto.

Aquellos vecinos que quieren mayor información también pueden acercarse a las oficinas municipales ubicadas en Rivadavia 943 o bien visitar la página de Facebook Presupuesto Participativo Zárate.

“Queremos que muchos más vecinos se vayan sumando a esta propuesta, que no queden barrios sin representación”, manifestó Baldo.

DIVISION DE ZONAS Y FOROS

-Zona 1

Foro único: Villa Florida / Costanera.

-Zona 2

Foro A: Meteor / Villa Angus / Reysol / 25 de Mayo / Bayer / Villa Angus Sur.

Foro B: Villa Massoni / Capdepon / Alte. Brown.

Foro C: 12 de Octubre / Centro / Provincia y Municipio.

-Zona 3

Foro A: Villa Fox / Villa Smithfield / CAP / Fonavi / Atepam / Obrero.

Foro B: Pitrau / Ferroviario / Los Fresnos / Villa Carmencita / Protierra.

Foro C: Matadero / Villa Nueva / Mariano Moreno / Malvicino / San Luis / Zárate / La Esperanza / Los Rosales.

Foro D: Bosch / Villa Eugenia / Saavedra / Sta. Lucía / Las Violetas.

-Zona 4

Foro A: San Jacinto / Militar / Artesanía.

Foro B: Burgar / Orsi / Las Casuarinas / Alberto / Villa Negri / 6 de Agosto.

Foro C: Covepam VI / El Progreso / San Miguel / Covepam VIII / Vipermun / La Esmeralda / Los Ceibos / Proyecto Puerto 1 / Aldea Suiza / Las Picadas / Los Naranjos / Puerto del Sol / Zona rural.

-Zona 5

Foro A: Mitre / Juana María / San Esteban / Covepam I, II, III y IV / Unión y Fuerza / La Ponderosa / Unión y Fe.

Foro B: Antártida Argentina / 19 Casillas / Agua y Energía / Solidaridad III / España / La Ilusión / Pecorena.

Foro C: María Auxiliadora / Cementerio / Visa / La Emilia / Azcárate / Victoria / Moisés Lintridis I y II.

-Zona 6

Foro A: (Lima Sur Oeste) Citrus / Fulco / 48 Viviendas / 9 de Julio / Rincón de Encuentro / El Fortín / Zonas rurales y residenciales interurbanas

Foro B: (Lima Sur Este) Matadero / Vipermun / San Isidro / 8 de Septiembre / Pje. Las Palmas / Zonas residenciales interurbanas.

Foro C: (Lima Norte) Atucha / Unión / Cervecero / Irene / Granja 8 / Zonas residenciales interurbanas.

-Zona 7

Foro único: Escalada / El Tatú / Paraje Ortiz / La Florida / El Mangrullo / Paraje Panamericano / La Pesquería / La Primitiva / La Carona / Paraje Camino Viejo (Ruta 31) / Zonas rurales.

-Zona 8.

Foro único: (ISLAS) Pje. Keydel / Pje. Dársena / Paraná de las Palmas / Talavera / Guazú.