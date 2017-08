Sergio Massa en Zárate: “Hay que marcar un límite, pero no convalidando la corrupción”

En la mañana de ayer, el precandidato a Senador Nacional por el frente 1Pais, Sergio Massa, visitó la ciudad de Zárate, junto a referentes locales del espacio.

El encuentro tuvo lugar en el Club Belgrano, donde estuvieron presentes los concejales Stella Mendaño, Micaela Morán y Silvio Zúrzolo, y los precandidatos Gustavo Morán y Ricardo “Tito” Vidal, junto a vecinos y referentes e distintos sectores que se acercaron a conocer las propuesta del dirigente.

“Estamos aprovechando para contarle a la gente como bajar un 20% el precio de la comida, los medicamentos, la luz y el gas. El principal problema que tenemos es que a la gente la plata no le alcanza, el presupuesto nacional tiene $22.500 millones para devolución de IVA, lo que haría es que en una familia promedio argentina, se recupere el poder de compra entre $1200 y $1800, en los jubilados entre $600 y $1000, simplemente con una decisión del gobierno, usando la plata que tiene en el presupuesto”, detalló el líder de 1Pais.

Ante la prensa, señaló que el problema más serio a enfrentar “es que hay una lógica golosa de quienes administran el Estado de creer que teniendo la plata se consiguen mas votos, lo que necesitamos es que la economía funcione”. En la misma sintonía, Massa definió al gobierno como “insensible y soberbio”, y acusó a la gestión nacional de tener una lógica puesta en las grandes empresas.

“Esto se está viendo en Zárate con las pymes que tienen que despedir gente por la presión de los impuestos del gobierno; como contracara se ve al gobierno regalándole a los grandes bancos el impuesto a las ganancias. Nos preocupa mucho que el gobierno le haya perdonado el impuesto a los bancos nacionales e internacionales y las mineras, mientras un trabajador y una pyme pagan impuesto a las ganancias. Lo que termina pasando es que un banco internacional viene, pone la plata en Lebacs, se la vuelve a llevar y no paga impuestos. Esto tiene que ver con creer que la economía argentina depende del resultado de un bono, y la economía argentina depende de que la gente tenga plata en el bolsillo para consumir”, explicó.

Asimismo, el candidato a senador nacional se mostró feliz y confiado en la propuesta que encaran desde el espacio, y sostuvo que la alternativa que presentan, intenta establecer que el país no tiene que elegir entre la corrupción del gobierno anterior, y el ajuste que lleva adelante la gestión de Mauricio Macri. “El ajuste lo está sufriendo Zárate, la corrupción la convive Zárate. Los argentinos tenemos una alternativa que tiene como actor central a la clase media”.

Sergio Massa, también se refirió al frustrado intento de desafuero del Diputado Nacional Julio De Vido, y sostuvo que “al plantear la exclusión y el desafuero de todos los diputados, lo que hacemos es marcar el camino, no tuvimos el apoyo de los diputados de Macri ni para eliminarle los fueros ni para bajar el aumento de $30 mil que votaron junto con el Frente Para la Victoria. Nosotros lo rechazamos, no lo estamos cobrando. Ahí no hubo grieta, se juntaron”.

Además, de cara a las próximas legislativas, enunció: “Estamos convencidos de que hay que marcar un límite, pero no convalidando la corrupción, el Estado bobo o que todo se resuelve con un plan social. Los argentinos lo que quieren es trabajar, el programa de empleo como herramienta de vuelta al trabajo y no el plan social como botín de guerra para tener de rehén a los que necesitan”, señaló y disparó contra el oficialismo: “Cambiemos está tocando el timbre para una foto, hay que sentarse, poner el oído, contarle a la gente que país imaginamos. La mayoría de los argentinos no quiere que sigan despidiendo gente, que sigan avanzando en la idea de recortar jubilaciones y recortar la edad jubilatoria, por eso miran con bronca y desilusión a un gobierno que le había prometido pobreza cero y que aumentó la pobreza, que les cobra el impuesto a las ganancias. También mira con desconfianza que bajo el silencio, lo que vuelve es la idea de convalidar la corrupción”.

Durante las elecciones legislativas del año 2013, el espacio que encabeza Massa recibió un fuerte acompañamiento de los votantes. Aun así, el dirigente reconoció que el escenario electoral a nivel país, era marcadamente distinto: “Era otro país, teníamos el desafío de ponerle limite al deseo de Cristina eterna. Hoy no quieren que se siga empobreciendo, ajustando jubilaciones, ni despidos, pero tampoco la vuelta al pasado con corrupción, por eso tenemos una gran oportunidad”.