Crece la preocupación de los vecinos de Reysol por los terrenos usurpados

A fines del mes de marzo, los vecinos de barrio Reysol se vieron el alarmados por el accionar de un grupo de personas, que comenzó a instalar un asentamiento en un predio municipal ubicado entre las calles Pueryrredón, Falucho, Soler y Rodríguez Peña.

Desde el Municipio, intentaron infructuosamente negociar la salida de los usurpadores del predio, pero ante el primer acercamiento se registraron discusiones, agresiones y posturas inflexibles por parte de los vecinos que tomaron el terreno.

A su vez, también se iniciaron las gestiones para llevar a cabo el desalojo del lugar, pero la Justicia le dio un revés a las voluntades de la gestión luego de que el Juez de Garantías del Juzgado de Garantías Nro. 2, Dr. Julio Grassi, decidiera no hacer lugar al pedido de desalojo.

Recientemente, vecinos del lugar se comunicaron con LA VOZ para reafirmar su preocupación ante la falta de respuestas, ante la insistencia de su negativa a aceptar un asentamiento en el lugar. “Desde el Municipio no tenemos respuestas concretas, lo último que supimos es que Justicia no puede desalojarlos. Nosotros no queremos tener un asentamiento en el barrio; está claro que a las autoridades provinciales, municipales, ni a la Justicia le interesa lo que pasa acá”, indicó una vecina del lugar. Asimismo, agregó que la situación en el barrio es de total malestar, dado que luego de cuatro meses, sienten no haber sido escuchados a pesar de los pedidos.

Las construcciones, que con el paso del tiempo continúan su expansión, se encuentran ubicadas en un sector del predio, donde la Municipalidad había colocado varios montículos de tierra, a fin de prevenir estas acciones. Lindero a ese terreno, se encuentra una cancha de futbol y una plaza para los niños del barrio.

Una de las parcelas, tiene un proyecto presentado ante la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, con el objetivo de instalar la construcción de un jardín de infantes de seis salas para el barrio. El proyecto ya ha sido aprobado y desde el Municipio sostienen se encuentran a la espera del llamado a licitación de parte del Ministerio de Educación de la Nación.