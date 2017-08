Disponen cambios en lugares y mesas de votación para las elecciones primarias

Para las elecciones generales del 2015 electores y partidos políticos reclamaron a la Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires más mesas y lugares de votación en función de emitir el voto más rápido y que no se generen colas en las afueras de los establecimientos. En otras palabras, que no se tarde tanto tiempo para votar; más aún cuando el número de electores es mayor y teniendo en cuenta que en el cuarto oscuro aguardan 18 listas locales, además las provinciales y las nacionales en estas Primarias 2017. Finalmente la Junta Electoral bonaerense aceptó esta sugerencia y habilitó más mesas y nuevos lugares para el sufragio.

En principio son 273 mesas las habilitadas, que fueron divididas en 43 establecimientos educativos. A diferencia del 2015 donde se habilitaron 41 establecimientos y hubo diez mesas menos. Las mesas totales del 2015 eran de 263 y para este año se dispusieron 273 mesas. En detalle, se votará en 36 escuelas de Zárate, una de Escalada, otra de Las Palmas y 5 de Lima. La cantidad de electores este año es mayor, 91.438 en comparación con los 90.278 de hace dos años.

Otro detalle que mostraron los números para este año es que el Palacio Municipal no albergará mesas, por esta razón muchos ciudadanos de la zona céntrica o que emitían su voto en la municipalidad fueron reasignados a otros puntos de votación. Tampoco será sede el Instituto José Manuel Estrada, en cambio habilitaron un colegio privado nuevo para la actividad eleccionaria que es el Colegio de la Ciudad.

Información para electores

Las elecciones primarias son de carácter obligatorio para todos los electores que figuren en el padrón, se encuentren o no afiliados a algún partido político.

Si un elector no vota en las PASO y figura en el padrón electoral tiene el derecho y la obligación de realizarlo en las Elecciones generales del 22 de octubre. Sin embargo, debe justificar tu inasistencia ante la Secretaría Electoral que te corresponde dentro de los 60 días posteriores de la elección.

Se podrá elegir la boleta completa de una agrupación política, o cortar boleta por categoría, tanto entre listas internas de un misma agrupación política como de agrupaciones diferentes para la elección P.A.S.O. Lo que no se puede hacer es elegir más de una lista partidaria para una misma categoría, ya que dicho voto será computado nulo.

Desde el pasado 14 de julio se puede verificar el establecimiento de votación, el n° de mesa donde se vota, el nº de orden y el ejemplar del documento, ingresando a www.padron.gob.ar, llamando al 0800-999-7237 o enviando un SMS gratuito al 30777 con la palabra VOTO, ESPACIO, número de Documento, ESPACIO, M para masculino o F para femenino.

En virtud del cronograma electoral vigente, ya se encuentra en marcha la campaña electoral y se espera que en los próximos días las urnas lleguen al correo y se oficialicen las urnas que tendrá Zárate.

Mesas y lugares de votación

La escuela en donde se concentrarán las primeras mesas que antes se disponían en el palacio municipal, es la EP 7, Anta 191, con seis mesas (1 a 6); la Escuela de Educación Técnica Nº3, diez mesas (7 a 16); la EP 1, 19 de Marzo 50, doce mesas (17 a 28); EP 10, 3 de Febrero 273, siete mesas (29 a 35); EP 2, Chacabuco 478, ocho mesas (36 a 43); EP3, Alem 799, diez mesas (44 a 53); EP 4, San Martín 710, seis mesas (54 a 59); Colegio San Pablo, Rawson 155, una mesa, la 60; EP 5, Pinto 2700, ocho mesas (61 a 68); EP 26, Agustín Alvarez 1885, once mesas (69 a 79); EP 27, Julio A. Costa 1427, nueve mesas (80 a 88); EP 29, Pellegrini 2000, once mesas ( 89 a 99); EP 28, Ituzaingó y José Hernández, seis mesas (100 a 105); Jardín de Infantes 915, Calle 6 Nº 1658, cuatro mesas (106 a 109); EP 33, Córdoba y Dorrego, seis mesas (110 a 115); Jardín 911, Calle 12. Nº 1183, tres mesas (116 a 118); Jardín 914, Pividal 1256, dos mesas (119 y 120); EP 11, Druvich y Argerich (Bº Saavedra), nueve mesas (121 a 129); Jardín 910, Ituzaingó y Calle 2, dos mesas (130 y 131); EP 21, San Lorenzo 195, seis mesas (132 a 137); EP 6, Alem 1734, once mesas (138 a 148); Colegio Hotton, San Martín 1792, tres mesas (149 a 151); EP 37, Teodoro Fels 880, cinco mesas (152 a 156); EP 35, Pacheco y Aníbal Ponce, 5 mesas (157 a 161); EP 36, Calle 50 Nº521, nueve mesas (162 a 170); EP 24, Silvano 1155, nueve mesas (171 a 179); EP 23, Urquiza 1302, once mesas (180 a 190); EP 15, España y Güiraldes, trece mesas (191 a 203); CEC 801, Pagola y Tala, tres mesas, (204 a 206); Jardín 903, Avellaneda 1447, cuatro mesas (207 a 210); ES 9 Valentín Alsina 4285, tres mesas (211 a 213); EP 22 de Lima, Ruta 9 km 103, cuatro mesas (214 a 217); EET Nº1, Anta 666, ocho mesas (218 a 225); Colegio de la Ciudad, Valentín Alsina 1215, siete mesas (226 a 232); EP 12, Anta 1648, cinco mesas (233 a 237); Instituto San Francisco de Asis, Pueyrredón 815, cinco mesas (238 a 242); Jardín 912, Paso y Pasaje La Rioja.

Escalada y Lima

Una mesa, la 243; EP 13 de Escalada, dos mesas, (244 y 245); EP 18 Las Palmas, una mesa, la 246; EP 9 de Lima, Av 11 Nº 256, nueve mesas (247 a 255); ES Nº1, Calle 13 Nº42, ocho mesas (256 a 263); EP17, Calle 52 s/n Villa del Pilar, ocho mesas (264 a 271); Instituto de Vanguardia de Lima, Calle 7 945, dos mesas (272 y 273).