Gabriela Troiano y Víctor de Gennaro en Zárate: “Una sociedad que quiera vivir mejor tiene que votar distinto”

En la jornada de ayer, la Diputada Nacional Gabriela Troiano y el dirigente Víctor De Gennaro, visitaron la ciudad en el marco de la campaña hacia las próximas elecciones primarias, y mantuvieron un encuentro con dirigentes locales por propuesta del Frente Socialista y Popular.

En el marco de la visita, los referentes del espacio recorrieron la ciudad junto a Claudia Menéndez, Manuel García Blanco y Joel Rodríguez, y visitaron el Taller Protegido Mi Refugio y el Colegio de Farmacéuticos.

En diálogo con LA VOZ, Troiano manifestó: “Estamos con muchas expectativas en este Frente Socialista y Popular; los socialistas tenemos mucho para demostrar y defender. Con el Frente Popular nos potenciamos, nos sentimos muy a gusto trabajando. Es bueno que estén nuevas voces, y no nos dejemos seducir por este blanco y negro y esta pelea permanente que nos incentivan desde los medios nacionales”.

En lo que respecta al armado de la lista única, la diputada destacó la experiencia de trabajo conjunto dentro del Frente Amplio Progresista. “El armado fue un proceso, dentro del socialismo hubo un debate interno al respecto, y definimos esta política de alianza. Nos ha potenciado en todo sentido”, indicó Troiano.

Asimismo, manifestó la necesidad de poner en debate los problemas reales de la gente, y explicó: “Actualmente no se generan debates, los problemas que llegan a la Cámara de Diputados salen por diputados de nuestros sectores que los toman”.

En un análisis de escenario político y social actual, la diputada socialista se refirió a la situación laboral del país, donde se han registrado importantes cantidades de cierres de plantas y sus respectivos despidos de trabajadores: “Una persona que no tiene trabajo, no tiene que llevar a la casa y se comienzan a producir un montón de problemas dentro del seno familiar. Una sociedad que quiera vivir mejor tiene que empezar a poder ser consciente de estas cosas y votar distinto. Tanto la corrupción como el ajuste -que también tiene corrupción- no nos llevan a un buen camino”.

Por su parte, el dirigente Víctor de Gennaro detalló los problemas reales de la población, y manifestó: “El 70% de la gente discute cómo llegar a fin de mes, la crisis está plantada, por más verso que hagan, por el ajuste sin anestesia que la gobernadora Vidal profundizó después de Scioli. Puede llegar al 70% el rechazo a la política gubernamental. Se ve en la resistencia cotidiana de organizaciones”.

En la misma sintonía, De Gennaro apeló al “voto distinto”, y destacó la existencia del frente que integra como un “espacio de reflexión de muchos bonaerenses para buscar alternativas”.

“No alcanza con votar en contra, hay que votar por los sueños, por propuestas de personas que garanticen que adentro del Concejo Deliberante o la legislatura provincial y nacional, esté la defensa de los intereses de la gente. Scioli dejo 5.368.000 pobres, Vidal le agregó 800 mil más y 180 mil desocupados. Solo resolvieron el problema de los agroexportadores que se llevaron 128 mil millones de pesos en el primer regalo que les hizo Macri. Este es el sentido del macrismo”.

Al respecto, y como parte de las propuestas que encaran desde su plataforma, De Gennaro se refirió al cumplimiento de la ley de doble escolaridad: “Esto significaría 150 mil puestos de trabajo más. Además de recuperar a los pibes en aéreas de contención para no regalárselos como obra de barata a la droga. Las comisarias están superpobladas de presos, hay un colchón cada tres presos en las comisarias. Se profundizó la muerte y la criminalidad dentro de la penitenciaria. Pensar en un proyecto de sociedad diferente implica animarse a creer que existe”.