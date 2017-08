Micaela Morán estuvo junto a Rudolph Giuliani y Sergio Massa

La concejal del Frente Renovador y precandidata a diputada provincial por 1Pais, Micaela Morán, participó de la capacitación en temas de seguridad que brindó el ex alcalde de Nueva York, Rudolph Giuliani, llevada a cabo en el Centro de Operaciones de Tigre (COT) junto a Sergio Massa y los candidatos a legisladores nacionales y provinciales del espacio.

Allí, Giuliani sostuvo: “Estoy realmente impresionado por lo que se ha hecho en Tigre, la forma en la cual ha utilizado la tecnología. Ha demostrado una gran decisión política para combatir el delito; le veo un gran futuro a Sergio Massa”.

En el encuentro, también se realizó la presentación del programa Alerta Buenos Aires, que impulsa el frente 1Pais, como uno de las propuestas de cara a las próximas elecciones legislativas. “Tengo una vasta experiencia en la lucha contra el delito en la ciudad de New York, siendo republicano. El hecho de que haya llegado a este puesto fue una excepción. Teníamos 12 mil delitos por semana. Yo sabía que me habían elegido por muchos problemas, principalmente para este control”, afirmó el ex alcalde.

Por su parte Micaela Moran señaló que “para reducir la inseguridad y el crimen es necesario que haya voluntad y decisión política de hacerlo desde la dirigencia nacional, provincial y municipal. En los lugares donde la gente siente miedo no se puede creer económica ni educativamente, porque siempre está inseguro de lo que le puede pasar”.

En la misma sintonía, agregó: “Queremos volver a salir a las calles sin tener miedo, hay que tomar decisiones inteligentes para optimizar las nuevas tecnologías y los nuevos sistemas de control, que no sean las armas de la delincuencia sino las herramientas del Estado para prevenir y condenar el delito.”

En referencia al plano local, la precandidata a diputada provincial, expresó: “El delito local siempre afecta en mayor medida a los chicos y a los jubilados; necesitamos lograr que exista una connivencia de los tres sectores más importantes que son las fuerzas de seguridad, el poder judicial y el poder legislativo”.