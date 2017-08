La Voz con los candidatos: Claudia Menéndez

Claudia Menéndez

Edad: 58 años.

Estado civil: Divorciada.

Hijos: 1 Franco, de 29 años y 1 nieto, Agustín de 8.

Lugar de nacimiento: Zárate

Antecedentes laborales y políticos: Maestra Normal Superior. Directora de EP 29, 5, 10 y 3. Inspectora de Educación Primaria en San Pedro. Profesora de Técnicas Contables y Administrativas. Profesora de asignaturas contables y administrativas en EET N°2 EES N 4, Escuela Evangélica Dr. Federico Jorge Hotton, Colegio Sagrada Familia. Licenciada en Tecnología Educativa. Asesora pedagógica de CGC de Zárate (mayo-julio 2016) Jubilada desde junio 2014. Secretaria de Organización del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Socialista. Secretaria de Género y Diversidad en la Juntas Provincial del Partido Socialista. Secretaria General de la Junta Ejecutiva Municipal de Zarate del Partido Socialista. Ex concejal y secretaria de Desarrollo Humano municipal.

¿Por qué fue elegida para encabezar la lista de concejales de su partido en estas elecciones?

Luego de varias asambleas, los miembros del Partido Socialista local me designaron primera candidata para discutir luego con el Frente Popular quienes me reafirmaron por unanimidad.

¿Por qué aspira a ser concejal?

Consideramos que el nexo primario entre el vecino y el gobierno es el concejal. Desde ese lugar estamos convencidos que es necesario una pluralidad de voces dentro del HCD a fin de que el mismo sea un lugar donde se planteen distintas miradas de la realidad. Estamos convencidos que nuestra presencia en el HCD posibilitará una participación activa de los vecinos; no sólo a través de los proyectos sino también con su presencia.

¿Cómo evalúa el funcionamiento actual del HCD?

Creemos que actualmente no hay debate, vemos un Concejo Deliberante cerrado a la participación ciudadana pacífica, respetuosa y constructiva. Por eso vemos muy importante generar el debate, arribar a consensos que posibiliten las mejores medidas para el pueblo.

¿Piensa que el HCD debería sesionar alternativamente en Lima y en diferentes barrios de Zárate?

En general no hay cuerpos colegiados itinerantes. Sin perjuicio de ello creemos conveniente sesionar en algunas oportunidades en la localidad de Lima.

¿Piensa que debe actualizarse el Reglamento Interno, generar nuevas comisiones y modernizar el acceso a la información? Por ejemplo; que se puedan ver las sesiones por internet.

Sí, sería muy importante la transmisión vía web de las mismas. Con respecto a las comisiones, se pueden adecuar en función de los proyectos que ingresan. Además proponemos la publicación del Orden del Día de las sesiones previo al debate para que los vecinos estén al tanto de lo que se tratará.

¿Cuáles serán los ejes de su trabajo como concejal?

Será la mirada social. Tenemos en carpeta presentar distintos proyectos pero quizás el más significativo sea la creación por ordenanza del Consejo Municipal de Participación Ciudadana en donde confluyan el Presupuesto Participativo y los CEPAM. La incorporación del Presupuesto Participativo Joven que pretende hacer realidad ese precepto que todos repiten pero nadie concreta que dice “los jóvenes son el presente”. Desde estos institutos de participación indirecta creemos que las decisiones de gobierno se democratizan y constituyen un compromiso de toda la comunidad.

¿Qué opinión tiene del gobierno municipal?

Si bien en estos 10 años de gestión la obra pública ha avanzado mucho, se desarrolló el Presupuesto Participativo y los CEPAM, todavía vemos deficitaria el área social. Creemos que la inseguridad es un tema pendiente en la actual gestión y si bien se percibe un amplio trabajo territorial, no alcanza para lograr la cohesión de los vecinos para luchar contra este flagelo que nos destruye como sociedad.

De acuerdo a su criterio; ¿Cuáles son las principales demandas de la ciudadanía?

Por lo que vimos en las recorridas, las problemáticas que sobresalen tienen que ver con la inseguridad, la salud, la falta de trabajo y el tema económico, y en segundo lugar la obra pública. Es así que “lo social”, vivir en paz, con libertad, seguros, poder hacer uso de los espacios públicos, la niñez, la adolescencia, la tercera edad surgen como temas prioritarios en nuestra gestión legislativa.