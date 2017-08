La Voz con los candidatos: Julián Guelvenzú

Julián Guelvenzú

Edad: 43 años.

Estado civil: Casado.

Hijos: 2 hijos (Conrado y Simón).

Lugar de nacimiento: Zárate

Antecedentes laborales y políticos: Profesional independiente, abogado. Precandidato a intendente en las elecciones de 2015 por el espacio Cambiemos. Desde marzo de 2017 integra el directorio de Nucleoeléctrica Argentina.

¿Por qué fue elegido para encabezar la lista de concejales de su frente en estas elecciones?

Estoy muy agradecido que la gobernadora María Eugenia Vidal y su equipo confiaron en mí para encabezar esta lista de concejales. Pero más allá de mi elección hay un equipo muy grande detrás, donde había muchos posibles candidatos para encabezar la lista.

¿Por qué aspira a ser concejal?

Desde el primer momento que comencé a participar en política lo hice movido por una gran vocación de buscar un cambio en Zárate, y creo que ese cambio debe comenzar por el Concejo Deliberante. Se necesitan nuevos concejales, concejales que piensen en los vecinos y no en sus proyectos personales.

¿Cómo evalúa el actual funcionamiento del Concejo Deliberante?

Creo que hay muchos concejales que han sido funcionales al oficialismo y que no han cumplido su función de representar a los vecinos. Entiendo que es necesario que haya un recambio, para que tengamos más concejales de Cambiemos, para llevar otra agenda de temas al HCD.

¿Piensa que el HCD debería sesionar alternativamente en Lima y en diferentes barrios de Zárate?

Debería haber una sesión en Lima y otra en Zárate, y también sería importante que las distintas comisiones internas del Concejo hagan sus reuniones en los distintos barrios, para estar más cerca de la gente. Hoy los vecinos no saben que hacen sus concejales.

¿Piensa que debe actualizarse el Reglamento Interno, generar nuevas comisiones y modernizar el acceso a la información? Por ejemplo; que se puedan ver las sesiones por internet.

Es fundamental mejorar el acceso a la información pública, tanto transmitiendo las sesiones en vivo, como también generando mayor difusión de los proyectos que se presentan a través de los medios de comunicación locales y con presencia del Concejo en las redes sociales.

¿Cuáles serán los ejes de su trabajo como concejal?

Más allá de presentar proyectos vinculados a pedidos y reclamos de mejoras que nos piden los vecinos, voy a trabajar por un agenda de temas que también deben tener su lugar en el HCD como la violencia de género, la transparencia institucional, los derechos de los jóvenes y la protección de las mascotas, entre otros.

¿Qué opinión tiene del gobierno municipal?

Estamos ante un ciclo cumplido, hay un notorio final de ciclo y hoy los vecinos ven nuestra propuesta con mucha esperanza, porque se cansaron de ver un gobierno que dejó crecer la inseguridad y la marginalidad.

De acuerdo a su criterio; ¿Cuáles son las principales demandas de la ciudadanía?

Más allá de la enorme demanda de mayor seguridad, hoy existe una gran necesidad de los vecinos de terminar con la corrupción, para que podamos concretar en Zárate las obras que se necesitan tanto en el centro como en los barrios. Hay un gran abandono, crece la marginalidad y la falta de orden y limpieza. Tenemos que modernizar la ciudad.