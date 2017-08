Malestar vecinal por los continuos cortes de luz

Los reclamos surgen desde hace varias semanas y provienen de distintos barrios de la ciudad; los sucesivos cortes eléctricos y el servicio intermitente, genera –según sostienen los vecinos- distintos inconvenientes en la vida cotidiana.

En ediciones anteriores, se publicaba desde este medio el malestar de los vecinos de distintos barrios que aseguran sufrir cortes del suministro eléctrico casi a diario. Al respecto, manifestaron: “Los cortes de luz últimamente son cosas de todos los días. No puede ser que estemos al día con el pago de todos los servicios, y en menos de 24 horas suframos varios cortes de luz”.

Asimismo, indicó Antonela, una vecina de barrio Mitre, este tipo de situaciones se registra en varios barrios de la ciudad: “Tengo a mi mamá que vive en Villa Nueva; muchas veces se queda sola y no hay luz en la calle ni en las casas. Es un peligro, ante una emergencia no puede hacer nada, porque los cortes son prolongados y sucesivos”.

Además, agregaron nuevamente el “destrato” por parte de los operadores del call center de la Cooperativa Eléctrica de Zárate. “Nos hablan como si fuéramos los culpables de lo que pasa. No nos explican si son tareas de mantenimiento, si están trabajando, ni cuando lo van a solucionar. Les molesta que los vecinos llamemos para reclamar por un servicio digno”. Por último, concluyó: “Nos gustaría que las autoridades de la CEZ y los responsables del servicio se acerquen y por lo menos nos comenten a que se deben tantos cortes y no que solo interactuemos con una aplicación de celular”.