Marcos Di Palma junto a candidatos de la Lista 4 de Unidad Ciudadana

En la tarde de ayer, el precandidato a diputado provincial de la Segunda Sección por Unidad Ciudadana, Marcos Di Palma, visitó la ciudad de Zárate y mantuvo un encuentro el referente de la Lista 4, Pablo Martin.

En el local partidario de la propuesta que encabeza Martín, se llevó a cabo la conferencia de prensa de los precandidatos; allí, el piloto automovilístico manifestó que “hay que hacer hincapié en Zárate, Ramallo, San Pedro, San Nicolás y Baradero” porque “son lugares que están más golpeados que otros”.

“Quien gane en el 2019 va a tener una pesada herencia, lo importante es lo que vamos a hacer después de que ganemos. Nuestro presidente nos mintió mucho diciendo que no íbamos a perder cosas que habíamos adquiridos. Si el voto popular dice que tengo que estar en la Cámara Baja, van a tener de mi alguien que defienda a la clase trabajadora”, señaló Di Palma.

A su vez, el precandidato a diputado detalló la “situación muy dura” que atraviesan los distritos del corredor de la Ruta 9, que según sostiene, “han sido afectados por la política económica de este gobierno”.

Tras la conferencia, los precandidatos recorrieron la zona del Hospital Zonal Virgen del Carmen y parte de Villa Massoni. Al respecto, el precandidato a concejal Pablo Martín, señaló: “A Marcos le asombraba ver el locales vacios, y la cantidad de rejas que hay en las casas”.

A su vez, el dirigente comentó a LA VOZ que desde la propuesta que encabeza, continúan recorriendo los barrios de la ciudad. “Estuvimos visitando Reysol y el comedor del barrio; es una vergüenza la situación en la que están, no se puede entrar ni siquiera de día y sin lluvia, hay cables colgando y viven en condiciones precarias. Hay un comedor que atiende 180 chicos, arrancaron hace unos años con 10. No reciben ayuda municipal ni provincial, solamente les llega 5 mil pesos del Ministerio de Desarrollo de la Nación”.

En la misma línea, Martín contó que estuvo visitando el barrio Covepam 1, donde recientemente se realizaron trabajo de desagües, pero que terminaron rompiendo la calle de entrada: “Los vecinos tienen aguas servidas en la zanja. Los pozos de las casas se desbordan, el agua servida queda dando vueltas en el barrio. El Gobierno Municipal anuncia con bombos y platillos que va a gastar casi 4 millones de pesos en ensanchar la avenida Mitre, donde no hay problemas de transito y 3 millones de pesos en una dársena de giro en Lavalle, mientras en el resto de los barrios parece Kosovo, porque están bombardeados”.