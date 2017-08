El Municipio continúa gestionando para recuperar el predio usurpado en barrio Reysol

Días atrás, desde el Municipio mantuvieron reuniones con autoridades del Ministerio de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires, a fin de avanzar en las gestiones para llevar soluciones al pedido de los vecinos de barrio Reysol, ante la ocupación del predio ubicado entre las calle Falucho, Soler, Rodríguez Peña y Pueyrredón.

Hace algunas semanas, el Juez Dr. Julio Grassi, del Juzgado de Garantías Nro. 2, resolvió no hacer lugar al pedido de desalojo presentado por el Municipio, apoyándose en la Ley de Hábitat que impide las acciones de desalojo en predios categorizados como “Villas o asentamientos”. Según habían referido oportunamente desde la Municipalidad, el predio usurpado por alrededor de 19 familias, no pertenece al asentamiento ubicado a pocos metros del lugar. Tal es así, que el Estado Municipal –como titular y propietario del terreno con denominación catastral “2i”-, tiene en curso un proyecto presentado ante la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, con el objetivo de radicar allí la construcción de un jardín de infantes de seis salas para el barrio. Actualmente, esta iniciativa aguarda el llamado a licitación de parte del Ministerio de Educación de la Nación.

Al respecto, el Secretario de Desarrollo Humano y Promoción Social, Rodrigo García Otero, explicó que “la Justicia depende del informe del Ministerio de Infraestructura para dar la orden de desa-lojo, dado que se ampara en el Decreto firmado por Macri de no desalojar por un año los asentamientos preexistentes a la Ley de Hábitat. Logramos dar con la gente que se ocupa de remitir los informes a la Justicia”.

En esta línea, el funcionario detalló: “Les explicamos el tema, cuál era el asentamiento y cuál no. Les explicamos la necesidad de los vecinos y les llevamos las notas que fueron presentando. Paralelamente, presentamos con la Fiscalía la apelación a la resolución del Juez de Garantías. El Juez elevó todo el expediente el Ministerio y ahora estamos esperando que vengan a constatar la información que le remitimos”.

En este punto, García Otero explicó que en el transcurso de los próximos 15 días, esperan que visite la ciudad el personal de la cartera de Infraestructura, a fin de chequear y constatar la situación del predio usurpado. Además, coordinarán una reunión con los vecinos del barrio para que manifiesten la situación que se encuentran viviendo.

“Estuvimos reunidos tres veces con los vecinos, coordinamos una reunión con el Secretario de Seguridad y el equipo de Hábitat. Reclaman un refuerzo de seguridad por el comportamiento que tienen los ocupantes. La tensión y la preocupación nuestra son permanentes. Esta situación se nos escapa para intervenir, por eso estamos exigiendo a la Provincia que se haga presente en Zárate. No vamos a aflojar en el pedido, esperamos un fallo favorable de la Justicia”, expresó.

Por otra parte, el funcionario contó que en las últimas semanas se han acercado a la Municipalidad algunas familias que hoy se encuentran ocupando el predio municipal. “Hay familias que se han acercado, han planteado un dialogo en virtud de la posibilidad de ser parte de un programa de lotes con servicio. Hay otro grupo de familias que no quiere saber nada, responden de manera violenta. Saben lo que están haciendo y están asesorados. La gran mayoría son de Zárate. Los que mantienen una posición más dura, ya tienen ocupación en el asentamiento preexistente; y ocupan este predio para hacer negocios”.