Incorporaron nueva tecnología para monitorear la calidad de aire en la zona

Como parte de las acciones que el Comité Interindustrial de Conservación del Ambiente Campana – Zárate (CICACZ) viene desarrollando en el Marco del Convenio firmado con el Organismo Provincial para el Desarrollo Sustentable (OPDS), y los Municipios de Campana y Zárate, se han incorporado en el transcurso del último mes dos nuevos analizadores para las estaciones que forman parte de esta red de monitoreo de calidad de aire.

Uno fue instalado en la estación Municipalidad de Campana y permite el monitoreo de Oxidos de Nitrógeno (NO), y el otro en la Estación Hogar Santa Teresita de Zárate, y se utiliza para medir concentraciones de Monóxido de Carbono (CO).

“Ambos equipos de Marca Thermo Scientific son de última generación, y cuentan con tecnología avalada por las principales agencias de control ambiental del mundo. La compra de este instrumental significó una inversión aproximada de $900.000 y se da en el marco de un proceso de reconversión de todos los analizadores que integran la red, que comenzó el año pasado con la compra de un nuevo equipo para el monitoreo de Óxidos de Nitrógeno (NO) en la Estación Hogar Santa Teresita de Zárate, que también significó una importante inversión que rondó los $400.000”, explicaron desde el CICACZ.

En la recorrida por las estaciones realizada en forma conjunta con el Coordinador del CICACZ, Lic. Leandro Simeone, el Ing. Gabriel Cerasa, Presidente, y el Secretario Ing. Adrián Martinez, manifestaron la importancia que significan estas adquisiciones resaltando el compromiso de las empresas que conforman esta institución, quienes con su aporte hicieron posible concretar el proyecto.

Actualmente el CICACZ está integrado por 22 empresas, estas son: Arauco Argentina S.A., Asoc. de Cooperativas Argentinas Cooperativa Limitada, Axion Energy Argentina S.A., Bunge Argentina S.A., Cabot Argentina S.A.I.C., Clariant Argentina S.A., DAK Américas Argentina S.A., Dow Chemical Company, Hera Ailinco S.A., Holcim Argentina S.A., Honda Argentina S.A., Lanxess Argentina S.A., Monsanto Argentina S.A.I.C., Nucleoeléctrica Argentina S.A., Odfjell Terminals Tagsa S.A., Pampa Energía S.A., Petrominig S.A., Praxair Argentina S.R.L., Recovering S.A.; Tenaris Siderca S.A.I.C., Termoeléctrica Manuel Belgrano, y Toyota Argentina S.A.