La Voz y los candidatos: Nora Hidalgo de Tonello

Edad: 58 años.

Estado civil: Casada.

Hijos: Gabriel, Pablo y Débora.

Lugar de nacimiento: Rosario

Antecedentes laborales y políticos:

Comerciante. Realizó trabajos sociales con jóvenes, con comedores infantiles, con la ONG Servir, con el Colegio Emanuel; Junto a mi esposo trabajamos en comisiones de Soc. Vecinal, centro de comercio, foros de seguridad. Actualmente estamos en la ONG USINA DE JUSTICIA, y promoviendo y concientizando sobre COMPRAR ROBADO MATA, WWW.MUYBARATITO.COM, BICIALERTA, y un proyecto presentado en la legislatura porteña “REGISTRO DE BICICLETA”. Siempre hicimos política, pero nunca militamos en ningún partido.

¿Por qué fue elegida para encabezar la lista de concejales de su frente en estas elecciones?

El Movimiento de Profesionales Independientes que está integrado por comerciantes, profesionales y dirigentes sociales abrió la participación a los vecinos comprometidos y que vieron mis ganas de trabajar por la ciudad por lo cual me lo ofrecieron encabezar la lista y acepté.

¿Por qué aspira a ser concejal?

Desde el espacio del que formo parte aspiramos a ocupar bancas en el Concejo Deliberante para representar a mis vecinos, porque consideramos que dentro el HCD tendremos la oportunidad de llevar adelante proyectos de una manera comprometida.

¿Cómo evalúa el actual funcionamiento del Concejo Deliberante?

La actual conformación del Concejo Deliberante local presenta muy poca diversidad de voces, muchos de los que hoy integran el HCD responden directa o indirectamente al Ejecutivo Municipal y en varias oportunidades desoyen el reclamo vecinal; es esto último lo que desde el Frente CREO queremos cambiar, queremos ser la verdadera voz de los vecinos dentro del recinto y el oído en cada uno de los barrios.

¿Piensa que el HCD debería sesionar alternativamente en Lima y en diferentes barrios de Zárate?

Considero que los ediles tendrían que tener un espacio físico dentro de la delegación municipal y por supuesto considero fructífero la realización de sesiones en Lima tal como se hizo en algunos años anteriores, ya que el vecino de Lima tiene el mismo derecho de participar y escuchar las posturas de quienes los representan.

¿Piensa que debe actualizarse el Reglamento Interno, generar nuevas comisiones y modernizar el acceso a la información? Por ejemplo; que se puedan ver las sesiones por internet.

Desde el Movimiento de Profesionales Independientes en el Frente CREO veríamos con buenos ojos que desde la presidencia del cuerpo se arbitren los medios para que las sesiones públicas del Concejo Deliberante sean transmitidas por la radio municipal y del mismo modo se haga a través del sitio web del HCD.

¿Cuáles serán los ejes de su trabajo como concejal?

Los ejes de trabajo serian seguridad, educación vial y salud. Esos son los temas que nos reclaman los vecinos.

Acompañar las buenas iniciativas y potenciar lo que se esté haciendo bien.

¿Qué opinión tiene del gobierno municipal?

Desde el espacio CREO tenemos las críticas de cualquier vecino común que sufre la inseguridad, la falta de obras en los barrios. Somos críticos en el manejo electoralista de las obras, que cada dos años hay anuncios de obras justo en esta época de elecciones, pero también hay cosas buenas que ha llevado a cabo el intendente en estos 12 años de mandato.

Por otra parte, hay que dejar en claro que en estas elecciones se votan personas para que auditen el trabajo del Ejecutivo. No se eligen personas para gobernar sino para legislar.

De acuerdo a su criterio; ¿Cuáles son las principales demandas de la ciudadanía?

En el contacto diario realizado durante esta campaña electoral, los vecinos nos plantean diferentes situaciones que tienen que ver con la mala distribución de los sistemas de seguridad ya que el municipio de Zárate cuenta con las herramientas pero no las utiliza, diagrama o distribuye de manera que llegue no solo al centro de la ciudad sino también a los barrios periféricos; falta de acceso a una vivienda digna, la ciudad desde hace muchos años no cuenta con planes habitacionales distribuidos desde el estado municipal; el continuo crecimiento de basurales clandestinos en distintas esquinas de los barrios es otro de los puntos que señalan los vecinos.