Choque y discusión entre un vecino y un chofer de colectivo

En horas del mediodía de ayer, se produjo un choque en el cruce de las calles Hipólito Yrigoyen y Alem, que tuvo como involucrados a un automóvil y a un colectivo de la Cooperativa “3 de Julio”.

El siniestro ocurrió cuando un automóvil Renault Logan, conducido por Eduardo Pitter, se detuvo en el cruce de la mencionada intersección, sobre calle Alem, dado que a pocos metros se encontraban varios automóviles bloqueando el paso de la arteria de acceso al centro, a raíz de que en ese momento, se estaba produciendo la salida de los chicos del establecimiento educativo allí ubicado.

Con el objetivo de no obstruir el paso a los automóviles que circulaban por la mano perpendicular, el conductor del Renault detuvo su marcha cuando, de manera imprevista, la unidad 117 de la empresa de transporte lo embistió por detrás, causando algunos daños en los plásticos del paragolpes.

En ese momento, el conductor del vehículo de menor porte descendió del rodado y le solicitó la documentación al chofer del colectivo, la cual le fue negada y lo remitió a dirigirse a las oficinas de la cooperativa, dado que según advirtió el conductor, no tenía los papeles en su poder.

Los ánimos comenzaron a exasperarse y el chofer le insistió a Pitter que corriera el vehículo para poder continuar su viaje. “Me dijo que le corra el auto porque me lo iba a romper, como le dije que no, dio marcha atrás y me volvió a chocar. Hasta me arrastró el auto algunos metros”, contó el damnificado a LA VOZ.

En el interior del vehículo, se encontraba una joven junto a una pequeña niña, quien sufrió un gran susto ante la acción del conductor del colectivo. De manera inmediata, se hizo presente en el lugar el personal de Prefectura Naval, que puso paños fríos a la situación. El tránsito por calle Alem permaneció cortado durante algunos minutos; según indicó el conductor del Renault Logan, iniciará acciones legales contra la cooperativa por los daños causados.