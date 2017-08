“El espectáculo que presentaremos, para nosotros, es único”, dijo Jairo antes de tocar con Baglietto

El próximo viernes 25 de agosto, a las 21 horas, será una noche especial para todos los amantes de la música ya que dos voces únicas regresarán a Zárate, al mítico Teatro Coliseo, para compartir con el público un repertorio de clásicos temas de ambos autores. Jairo y Juan Carlos Baglietto tocarán juntos en un proyecto musical que ha recorrido todo el país en una gira nacional con un éxito arrollador, y con localidades agotadas en muchos teatros. En marzo de este año salieron de gira y la gran cantidad de fechas programadas se interpuso con cada uno de sus proyectos solistas.

“El espectáculo que presentaremos en Zárate, para nosotros, es único; porque la pasamos tan bien sobre el escenario y nos divertimos tanto haciéndolo que es un placer enorme recorrer el país y recibir la calidez del público”, expresó Jairo, en diálogo exclusivo para LA VOZ, y haciendo un alto en un ensayo con Juan Falú.

“La verdad es que nos ha pasado algo raro con este show porque tuvo mucho éxito, y nosotros pensamos que es un éxito no por las localidades agotadas sino porque al público le gusta, y así te lo hace saber”, comentó el cantante. “Recuerdo que nuestra unión con Juan Carlos comenzó de casualidad, nos encontramos como invitados en un programa de televisión y entonces nos preguntaron si queríamos hacer algo juntos. Entonces aceptamos y la pasamos muy bien, hubo mucha química y nos entendimos muy bien. Mientras estábamos tocando un productor les hacía señas a los conductores de que la televisación estaba yendo muy bien, y así fue. Cuando tocamos nosotros subió el rating. Entonces ese productor nos sugirió hacer algo juntos porque, evidentemente, a la gente le había gustado. Y así comenzamos, una productora nos propuso hacer un par de shows en un teatro de Capital y en otras capitales provinciales pero al poco tiempo las localidades se agotaron en todos lados y debimos realizar más funciones. La verdad es que no teníamos planificado juntarnos pero todo fluyó para que así sea y para que el público también nos pida continuar”, dijo el cantante del tema “Indio Toba”.

Precisamente ese tema y otros clásicos formarán parte del repertorio de Jairo. Aparte el show del próximo viernes 25 de agosto será la antesala de dos teatros Operas que realizarán en septiembre.

“Lo despojado y refinado de verlos a los dos solos con sus guitarras, dándoles vida a muchas de las canciones con las que crecimos juntos. Jairo con su raíz cordobesa y universal, Juan con el sello rosarino marcado a fuego y su innata capacidad de emocionarnos (…) y el sueño cumplido de ver a dos voces «imprescindibles» compartiendo un puñado de canciones de manera íntima y única harán de estos conciertos algo imperdible”, fueron las palabras elogiosas con que Lito Vitale describió el show de su compañero, Baglietto, y de Jairo.

El espectáculo se llamará “Historias con voz” y tendrá una sección dedicado a los grandes poetas iberoamericanos, entre los que se destaca Miguel Hernández y Antonio Machado.

Durante el show Jairo y Baglietto nunca dejan de empuñar sus guitarras, algunas de doce cuerdas, acústicas y de media caja. Detrás de ellos una sólida banda los acompaña durante todo el largo derrotero de canciones, ya que el show dura dos horas.

“Juan y María”; “Mienten”; “La noche del Año Nuevo”; “El retrato de Mama”; “Los enamorados”; el inédito “Los poetas no se rinden jamás”; “Milonga del trovador”; “Para la libertad”; “Rasguña las piedras”; “Piedra y camino”; “Ángel y demonio”; “Ferroviario” y “El témpano” serán algunos de los clásicos que tocarán.

Las entradas se podrán conseguir en la boletería del teatro y en http://www.plateaunotickets.com/