Gabriela Michetti en Zárate: “En las elecciones vamos a tener apoyo a pesar de lo difícil de la situación”

En horas del mediodía de ayer, la vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti, visitó la ciudad, recorrió las instalaciones del Hospital Zonal Virgen del Carmen y luego brindó una conferencia en el local partidario de Brown y Rómulo Noya.

Allí también estuvieron presentes concejales locales de Cambiemos, la candidata a Diputada Provincial Sandra París, y el candidato a concejal Julián Guelvenzú.

Con una estricta agenda, Michetti dialogo con la prensa y contó: “Vine a acompañar a nuestros candidatos y a recorrer algunas instituciones como el Hospital y tratar de estar presente al lado de la gente en cualquier lugar del país. Es nuestra manera de trabajar cuando estamos gobernando”.

Uno de los temas ineludibles que le fue consultado a la vicepresidenta, tiene que ver con la situación laboral en el país y, puntualmente, en la región donde se encuentra ubicada la ciudad de Zárate: “Una de las cosas más evidente es que la crisis es de hace cinco años, es estructural y no tiene que ver con medidas coyunturales. La política populista, que vive el día a día y no piensa como construir el futuro, termina generando desastres en las cuentas públicas. El déficit que Argentina tiene, es como si uno ganara en un año un peso y gastara 600 mil millones de pesos. Ni diez generaciones podrían pagar esa deuda. Tratamos de acomodar esa situación”. Según especificó, “hace cinco años que no se genera empleo genuino”, y la actual misión del gobierno nacional tiene que ver con llevar a cabo un ordenamiento de la situación para comenzar a percibir la generación de empleo.

“Tenemos 13% de aumento de la inversión interanual en el mes de junio. Tenemos un aumento del consumo del 4,8% en mayo, y del 2,4% en abril. Se perdieron alrededor de 120 mil empleos en 2016, y se llegó a esa suma de empleos creados. Si aparecen algunos casos de problemas, tienen que ver con problemas casuísticos, pero no generales. Estamos en un momento donde los esfuerzos empiezan a mostrar sus frutos”, explicó.

En lo que respecta al rumbo que tomará la política económica del país, luego de las próximas elecciones legislativas, que marcarán, de alguna manera, la aprobación o desaprobación de la actual gestión, la vicepresidenta sostuvo: “Creemos que hay que mantener convicciones porque nos hemos preparado, tenemos que ordenar todos los instrumentos para hacer lo que queríamos hacer. Creo que vamos a tener un apoyo a pesar de lo difícil de la situación. Los argentinos viven pasando momentos de crisis y las políticas que estamos haciendo, son para sostener con convicción, y siempre con el oído en la calle”.

Por otra parte, Michetti también se refirió a las condiciones favorables que cursó el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, pero que no se vieron reflejadas en mejoras sustanciales para el país. “No hay rutas nuevas, aeropuertos en buenas condiciones, no se ve la infraestructura. Ese tipo de gobiernos nos pone en una situación muy mala, porque nos va comiendo lo poco que tenemos porque no se invierte. No queremos que la gente se esfuerce para ir al mismo lugar, queremos que la gente nos acompañe porque estamos yendo a un mejor lugar. Los indicadores que estamos empezando a tener ahora, indican que vamos en buen camino. No dicen que está todo bien, como estamos empezando a salir adelante, son desparejos. Este índice es global. Aunque esta zona tal vez no esté creciendo, hay otras zonas que si, entonces promediado da un crecimiento. Hay lugares donde la industria venia mal. No estábamos bien. Es cierto que hay lugares con problemáticas importantes, pero hay que armar políticas direccionadas para esos lugares e industrias. Con esta inversión que estamos haciendo de obra pública, vamos a lograr que el flete comience a abaratarse en la Argentina”.

Tras el cierre de la conferencia, Gabriela Michetti dialogó con militantes y dirigentes locales sobre las perspectivas de la actual gestión, y remarcó la necesidad de acompañamiento al espacio político de cara a los próximos comicios.