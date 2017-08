Tecnoaventura desafió conocimientos y habilidades de 300 estudiantes técnicos de Zárate y Campana

Más de 300 estudiantes de cinco escuelas secundarias técnicas de Campana y Zárate participaron de una nueva edicición de Tecnoaventura,encuentro educativo durante el que se construyeron tres generadores de energía eólica poniendo en práctica todos sus conocimientos y habilidades.

El evento se desarrolló en las instalaciones de la Escuela Técnica Roberto Rocca (ETRR) y congregó a alumnos de segundo año de dicha institución, de las técnicasNº1 y Nº2 de Campana y Nº2 y Nº4 de Zárate. Arracó con charlas motivacionales a cargo de Laura Benvenaste, docente especialista en educación y tecnología, y Esteban Vandam, ingeniero industrial con experiencia en gestión de proyectos y energías renovables.

Asimismo, personal del área de Seguridad de Tenaris ofreció consejos para trabajar en los talleres de forma segura.

Luego llegó el momento de poner manos a la obra. En grupos interescolares, los chicos recibieron kits de materiales y herramientas y, con el asesoramiento del staff de TecnoAventura, se abocaron a construir los generadores eólicos, proceso en el que no sólo repasaron sino también descubieron nuevos conocimientos.

“Sabíamos de conexiones eléctricas pero acá tuvimos la chance de practicarlas”, contó Santiago Butuz, alumno de la EEST Nº4 de Zárate. Facundo Heredia, de la EEST Nº1 “Luciano Reyes” de Campana, se hizo un tiempo entre el bobinado del motor del generador y la puesta a punto del tablero de control para comentar “que está muy bueno poder encontrarse con chicos de otras escuelas y compartir qué es lo que hace cada uno en sus clases”.

“Es genial”, opinó Juan Quiroz, de la ETRR, sobre estos intercambios. “Aprendimos cosas que no sabíamos y ellos se llevaron otras que nosotros sí vimos”, aseguró.

TecnoAventura atrapó a los estudiantes y también a sus docentes, que siguieron de cerca el progreso de los proyectos. “La jornada es muy interesante porque vemos que los chicos están participando de todas las instancias del armado y además pueden crear lazos entre ellos, fortaleciendo la integración”, comentó Diego Barbieri, profesor de Procedimiento Técnicos en la Luciano Reyes.

Para Cristina Martínez, profesora de Sistemas Tecnológicos en la EET Nº2 de Zárate, la iniciativa es “muy innovadora” porque “los chicos no están acostumbrados a este tipo derecursos avanzados, y para aprender se necesita ir superándose constamente”.

El cierre del evento reunió todas la miradas sobre los tres generadores eólicos construidos por los alumnos que, con la ayuda de ventiladores de alta potencia, lentamente comenzaron a girar hasta alcanzar prometedoras revoluciones. Los dispositivos serán donados a la organización “Isleños unidos”, que los utilizarán para obtener energía eléctrica sustentable para abastecer a la salita de primeros auxilios y evitar así los cortes de electricidad.

“Los estudiantes han hecho un trabajo formidable: era un gran desafío cerrar el evento con los aerogeneradores funcionando y lo lograron”, remarcó Luis Grieco, gerente de Desarrollo Social de Tenaris.“Nuestra vocación industrial nos impulsa a acercanos a las escuelas técnicas de Campana y Zárate, y creemos que la Escuela Roberto Rocca debe ser el epicentro donde se creen este tipo de contenidos y se compartan entre todos”, concluyó.