La Voz y los candidatos: Flavia Montivero

Flavia Laura Montivero – VAMOS, con la Fuerza de la Gente

Edad: 45 años.

Estado civil: Divorciada.

Hijos: Uno.

Lugar de nacimiento: Zárate.

Antecedentes laborales: Directora General de Control de Gestión de Lima; Directora de Asuntos Cooperativos; Directora de Relaciones con la Comunidad; Coordinadora de la Oficina de Empleo; Coordinadora del Programa de Ingreso Social con trabajo “Argentina Trabaja”; Ministerio Público Fiscal: Auxiliar 6°, Pasante; Imprenta “Libertad” (Propietaria).

Antecedentes políticos: Centro de Estudiantes del Colegio Nacional (alternancia entre los cargos de Presidenta y Vice presidenta) 1985/1989; Militante del Partido Socialista Democrático; Secretaria General de la Juventud del Partido Socialista Democrático; Secretaria Adjunta de la Juventud del Partido Socialista Democrático; Delegada de la Juventud de Zárate en la Federación Juvenil Socialista Bonaerense; Militante del Partido Socialista Popular; Militante y dirigente en Nuevo Zárate; Dirigente del Movimiento Popular La Dignidad de Zárate; Dirigente de Izquierda Popular de Zárate, Frente Vamos, Con la fuerza de la gente.

¿Por qué fue elegido para encabezar la lista de concejales de su agrupación frente en estas elecciones?

Creo que por mi militancia social y política, con fuerte respaldo en los barrios, sumada a la experiencia que me ha brindado el trabajar en dos gestiones en la Municipalidad.

¿Por qué aspira a ser concejal?

Porque creo en un Concejo Deliberante distinto, donde las ideas se debatan, pero no como chicana política entre bloques, sino como propuestas basadas en las necesidades reales de los vecinos. Un Concejo Deliberante donde los barrios tengan representación auténtica, real y no delegada; donde el rol del concejal sea el de real contralor del ejecutivo municipal, pero también se sume a aportar soluciones con propuestas posibles.

¿Cómo evalúa el actual funcionamiento del Concejo Deliberante?

Creo que como todo, puede mejorarse. Principalmente con el aporte de los vecinos, con la posibilidad de que se renueve el ambiente político, con la participación de gente joven, pero también gente con experiencia, con la interacción de los concejales con el barrio. Creo que la jornada de trabajo del Concejal, debería ser realmente de un mínimo de 8 hs, pero el lugar de trabajo principal tiene que ser en la calle, en los barrios de Lima y Zárate, en las Sociedades de Fomento, con las Instituciones.

¿Piensa que el HCD debería sesionar alternativamente en Lima y en diferentes barrios de Zárate?

Absolutamente. Los vecinos de Lima tienen que tener el mismo acceso que los de Zárate, no sólo a poder hablar con los ediles, sino a presenciar las sesiones. Si sigue centralizándose en Zárate, el vecino de Lima pierde plata y tiempo en movilizarse.

¿Piensa que debe actualizarse el Reglamento Interno, generar nuevas comisiones y modernizar el acceso a la información? Por ejemplo; que se puedan ver las sesiones por internet.

Claro. Cualquier regulación debe estar a la altura de las circunstancias de los tiempos que corren. Una comisión de Seguridad o Medio Ambiente, hace 30 años atrás no tenían la funcionalidad que hoy tienen, porque la realidad de la ciudad era totalmente distinta. Urge, por ejemplo, una comisión que trabaje seria y profundamente el empleo, el cooperativismo, la economía popular, entre tantos otros. Por otro lado, ver las sesiones por internet acercaría mucho el H.C.D. a la gente, ya que daría la posibilidad de verlo incluso, más de una vez, escuchando la participación de cada concejal en los debates y observando si luego su voto, es consecuente con su alocución.

¿Cuáles serán los ejes de su trabajo como concejal?

Los ejes en que pondremos más énfasis serán el empleo, mediante la gestión de cooperativas de trabajo, reciclado y servicios públicos, y el fortalecimiento de la economía popular. La salud, en cuanto al relevamiento y contralor del equipamiento y cobertura de profesionales de los hospitales municipales de Zárate y Lima, Unidades Sanitarias y Salas de Atención Primaria; el medio ambiente, en cuanto al relevamiento de los basurales a cielo abierto y el tratamiento de la basura, así como la recolección de los residuos; regulación, funcionamiento y provisión de merenderos y comedores; y la gestión de programas de inserción laboral para personas con capacidades diferentes.

¿Qué opinión tiene del gobierno municipal?

Creo que va teniendo cada vez menos aciertos y más errores. El enfoque con el que comenzó hace 8 años, fue variando hacia una política cada vez más centralizada y con poca visión hacia las minorías. Lamentablemente, el gobierno municipal hoy está escindido de la realidad de los barrios de Zárate y Lima, porque ha perdido el contacto directo con el vecino. Es muy triste ver el uso que se hace del presupuesto municipal, cuando ante la necesidad de la gente las soluciones no aparecen de inmediato, pero sí en épocas electorales. Realmente son costumbres de la vieja política que de una vez- y de verdad- hay que dejar de realizar, ya que hacen que el vecino pierda la confianza en esta maravillosa herramienta de transformación que es la política.

De acuerdo a su criterio; ¿Cuáles son las principales demandas de la ciudadanía?

Sin dudas, la principal, es la Seguridad. La gente está cansada de que vayan rotando funcionarios para ensayar soluciones precarias y no de fondo. La salud fue evolucionando, pero aún falta mucho, ya que no están cubiertas muchas áreas importantes, en los centros de salud municipales. Los servicios públicos y el mantenimiento de las calles, también son una gran preocupación para los vecinos. Los basurales a cielo abierto son un peligro que atentan contra la salud, y su saneamiento significaría prevención de enfermedades. El área de discapacidad es otra de las que deja mucho que desear, el trámite para las pensiones de discapacidad demora muchísimo y las juntas médicas son demasiado distanciadas en el tiempo, por nombrar algunas de las falencias. Y Lima, que sigue siendo postergado porque, desde mi punto de vista, no constituye un tema importante en la agenda del Ejecutivo.