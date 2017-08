Ultima semana de campaña electoral antes de las PASO

Los precandidatos de distintas fuerzas políticas que competirán en las elecciones primarias del próximo domingo preparan los cierres de sus respectivas campañas para esta semana con una mayor presencia en las calles de la ciudad antes de que comience a regir la veda electoral el viernes.

URNAS Y VOTACION

La Justicia Electoral ya distribuyó 98.087 urnas en 14.200 establecimientos electorales y están habilitados para sufragar 33.193.686 electores.

En Zárate, las mismas ya se encuentran en el Correo Argentino ubicado en calle Félix Pagola a la espera de ser distribuidas por el personal el próximo fin de semana con la custodia de las fuerzas de seguridad. Tal como sucede en cada acto eleccionario, serán custodiadas por el Ejército hasta llegar a las escuelas.

En total son 273 mesas habilitadas, que fueron divididas en 43 establecimientos educativos. A diferencia del 2015 donde se habilitaron 41 establecimientos y hubo diez mesas menos. Las mesas totales del 2015 eran de 263 y para este año se dispusieron 273 mesas. En detalle, se votará en 36 escuelas de Zárate, una de Escalada, otra de Las Palmas y 5 de Lima. La cantidad de electores este año es mayor, 91.438 en comparación con los 90.278 de hace dos años.

QUE SE ELIGE

Este año se renueva la mitad de la Cámara de Diputados de la Nación. Son 127 de sus 257 bancas que se distribuyen según la población de cada provincia.

En todas las provincias irán a las urnas para votar precandidatos a diputados nacionales. Provincia de Buenos Aires elegirá 35 y también se votará en Capital Federal (13), Córdoba (9), Santa Fe (9), Entre Ríos (5), Mendoza (5), Chaco (4), Tucumán (4), Catamarca (3), Corrientes (3), Jujuy (3), La Pampa (3), Misiones (3), Neuquén (3), Salta (3), San Juan (3), San Luis (3) y Santa Cruz (3), Santiago del Estero (3), Chubut (2), Formosa (2), La Rioja (2), Río Negro (2) y Tierra del Fuego (2).

Además, como las 72 bancas del Senado de la Nación se renueva por tercios, ocho provincias también elegirán a tres representantes cada una para la Cámara Alta, y así sumarán un total de 24. Dos corresponderán al que gané y uno al que salga en el segundo lugar. Las provincias que eligen senadores nacionales son: Buenos Aires, Formosa, Jujuy, La Rioja, Misiones, San Juan, San Luis y Santa Cruz.

A nivel local, en tanto, se elijen los candidatos para concejales y consejeros escolares.

PADRON

Para chequear dónde hay que votar, está habilitada la web www.padron.gob.ar

CUANTO DEBERA OBTENER CADA LISTA EN ZARATE

En esta instancia electoral denominada Elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) las alianzas que no superen el piso establecido de porcentajes de votos, según la ley 26571, no podrán presentarse para competir en las elecciones generales de octubre. Una suerte que no correrán algunos partidos.

El próximo domingo 13 de agosto tendrán lugar los comicios en donde la ciudadanía deberá elegir a sus candidatos para octubre. En el caso de Zárate solamente un frente electoral deberá dirimir en internas, Unidad Ciudadana, que presenta tres listas y una de ellas, la más votada, competirá en octubre.

En el caso de los otros partidos, frentes o agrupaciones deberán alcanzar un mínimo de votos establecido por ley fijado en el “1,5 por ciento de los votos válidos” en el distrito. Para eso se considerará la sumatoria de todas las listas internas de las agrupaciones políticas, en caso de haber presentado más de una alternativa electoral.

Según establece la ley electoral vigente, “solo podrán participar en las elecciones generales” las agrupaciones políticas que “hayan obtenido como mínimo un total de votos – considerando los de todas sus listas internas – igual o superior al uno y medio por ciento (1,5%) de los votos válidamente emitidos en el distrito de que se trate para la respectiva categoría”.

Las fuerzas que superen dicho umbral quedarán habilitadas para participar de la contienda electoral de octubre, donde competirán además con una única lista para los cargos de 24 senadores y 127 diputados nacionales.

Suponiendo que en el partido de Zárate donde están habilitados 91.438 votantes, emitan su sufragio unas 80.000 personas, las fuerzas políticas que podrán competir en octubre serán aquellas que consigan al menos 1.200 votos (1,5% de ese total de votos válidos).