Acusan al Gobierno de frenar la habilitación de la Terminal

Durante el pasado fin de semana, legisladores y funcionarios de Cambiemos recorrieron la Terminal de Larga Distancia “Néstor Kirchner”, y cuestionaron al gobierno municipal por no poner en funcionamiento el edificio, cuya obra se encuentra finalizada desde hace casi dos años (ver recuadro aparte).

En la mañana de ayer, la concejal y precandidata a diputada provincial Patricia Moyano, se hizo presente en el predio de la terminal y respondió a los dichos vertidos en las últimas horas.

“Nos sorprenden las declaraciones, porque la responsabilidad que tienen los funcionarios y actualmente candidatos, tienen mucho que ver. Poner en tela de juicio y meter esto dentro de hechos corruptivos, responde a una mala postura de los dirigentes, porque están mal en las encuestas. Paris sabe qué estado tiene esta obra, como fue avanzando y cual interés tuvo el Intendente”, señaló Moyano.

Al respecto, aseguró que el Ministerio de Transporte de la Nación, que tiene a cargo la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), formalizó pedidos al Municipio que no estaban contemplados dentro de la licitación de la obra del paso a nivel. En este sentido, sostuvo que originalmente se solicitaban los denominados “lazos inductivos”, utilizados para la detección de una formación sobre las vías del ferrocarril; pero luego los requerimientos volvieron a cambiar, exigiendo un dispositivo de mayor sofisticación y con un elevado monto de costo.

“Están pidiendo que la Municipalidad de Zárate tenga un sistema de conteo de ejes que sólo lo tiene Austria”, explicó Moyano y deslizó que las trabas en la inauguración de la obra tienenque ver con la oposición del gobierno nacional y los legisladores al nombre que lleva, en referencia al ex presidente de la Nación: “Les pedimos a los candidatos y legisladores, que gestionen porque no puede estar frenada la puesta en marcha de esta terminal por un nombre. No hay voluntad política por parte de las autoridades nacionales, ni de los legisladores. Están poniendo trabas para que los vecinos de Zárate y los alrededores no puedan usar la terminal”.

A su vez, la concejal defendió la gestión municipal y manifestó: “Nos ligan con un tema de corrupción cuando el Intendente tiene el municipio con capacidad financiera porque lleva bien las cuentas. Si tienen alguna denuncia que la hagan donde corresponde”.

En este sentido, indicó que el nuevo proceso licitatorio para los dispositivos –que tienen un valor de $2.976.090- requeridos podría demorar, al menos, seis meses más la puesta en marcha.

Por su parte, la concejal Ana Laura Allemann, expresó: “Nos faltaba el tema técnico del paso a nivel; nos están haciendo un pedido de tres millones de pesos más. Es lamentable que los candidatos en vez de ponerse a disposición y ver en que nos podemos juntar, que es lo que vende Cambiemos, vengan a decir que es una obra muerta.Es la única terminal histórica que va a tener Zárate. En el medio está la gente que todavía tiene que ir a Capital o a La Carmela a tomar su colectivo. En el 2015, Sandra Paris vino acá y dijo socarronamente que esta terminal no se iba a abrir nunca”, recordó.

Según detalló, el Municipio tiene una habilitación de noviembre del 2015 de la cartera de transporte para la obra del paso a nivel y la obra complementaria con sensores que fueron adquiridos vía Brasil. “Los ministerios de provincia y nación dejaron de enviarnos dinero para terminar la obra y el Intendente decidió avanzar con fondos propios municipales”.

El modelo de sensores con conteo de ejes solicitado actualmente, según indicaron, solo es fabricado por la empresa austriaca Frauscher. “Este sistema no lo tiene el Sarmiento, ni el Mitre, ni el Roca, que transportan miles de millones de argentinos por día, lo va a tener una terminal donde pasan dos trenes del Belgrano Cargas por día”, disparó Allemann.

Además, señaló que las empresas anunciadas oportunamente en prestar sus servicios en la terminal, aún permanecen interesadas y aguardan la puesta en marcha: “Las empresas están esperando poder venir a instalarse, están todas las oficinas, habían empezado a traer sus bienes, que después tuvimos que devolverlos. Esas empresas, nosotros, y 140 mil vecinos están esperando que esto pueda inaugurarse. No podemos abrirla porque el Gobierno Nacional no nos ayuda”, concluyó.

La propuesta de la construcción de la Terminal de Ómnibus de Larga Distancia tuvo su origen en el año 2009, tras la colocación del cartel de obra. Los trabajos estuvieron suspendidos durante dos años debido a un conflicto sobre la titularidad y concesión del predio ubicado en la intersección de las rutas 12 y 6, a metros del ingreso al complejo Zárate-Brazo Largo, donde actualmente se encuentra emplazada.

Por otra parte, el desarrollo de la obra también debió afrontar otro obstáculo, que tiene que ver con el ingreso al predio que corresponde a los micros provenientes de Ruta 6; allí, las unidades que deban entrar a la Terminal, realizaran su ingreso por la avenida Teodoro Fels (y luego por Río Colorado), para lo cual se realizó el ensanchamiento de la calle. En ese proceso, la gestión municipal debió reformular el proyecto, dado que la propuesta original requería que el Club Sarmiento corriera su alambrado perimetral, pero las negociaciones fueron infructuosas, y se optó por la otra alternativa.

“EL PROBLEMA ESTA EN EL PASO A NIVEL”

“La Terminal está terminada, el problema está en el paso a nivel”, afirmó el Intendente Osvaldo Cáffaro. “El paso a nivel depende de la autorización de la CNRT y de Belgrano Cargas que es la operadora del servicio, ya instalamos la tecnología solicitada meses atrás pero ahora nos piden otra tecnología que no la tiene ninguna barrera automática del país, un sistema que utiliza el tren bala en Austria, entonces cabe la pregunta si ésta nueva solicitud es por seguridad o porque la Terminal se llama Néstor Kirchner”, disparó.

“La Terminal está lista para operar, pero hay organismos del gobierno nacional que no nos permiten utilizarla porque no habilitan el paso a nivel”, aseguró el Jefe Comunal, indignado tras las declaraciones de algunos dirigentes de Cambiemos que en campaña visitaron la Terminal y criticaron que aún no esté en uso.

“Hay relatos que son engañosos, los legisladores de Cambiemos deberían haberse acercado al Municipio para ver cómo solucionamos el problema”, afirmó finalmente.

LA VISITA QUE DESPERTO LA POLEMICA

Silvia Lospennato, diputada nacional de Cambiemos visitó el viernes Zárate .En la Terminal de Larga Distancia en la Ruta 12, a metros de la Rotonda, la legisladora nacional señaló que es “otra de las tantas obras que se anuncian en campaña y nunca se finalizan”, haciendo responsables al gobierno municipal y al ex ministro de Planificación Julio De Vido.

“Hace años que el pueblo de Zárate y de la Provincia está costeando un terminal que no está bien planificada, esto requiere de una profunda investigación de parte de nuestros concejales para saber, cuántos costó a los bonaerense y pueblo de Zárate y si se va a poder usar algún día”. También objetó el argumento del Intendente Cáffaro quien responsabiliza de la tardanza en la habilitación de la terminal al Ferrocarril. Señaló entonces que el FC ya estaba trazado cuando se eligió esta locación, por eso hay que investigar por qué se la construyó acá.