Celebraron los 25 años de creación de la ermita y el Día de San Cayetano

“Ahora haremos las misas todos los 7 de agosto en este lugar” fueron las palabras del padre Roberto Musante, el primer sacerdote en dar una misa en la ermita de San Cayetano, hace 25 años.

Pese a la lluvia que se presentó promediando la misa, la celebración de San Cayetano en Anta y Estrada fue muy emocionante por dos razones, primero por cumplirse un nuevo aniversario de la entronización del santo allí y luego por algo que no varía pese a los años, la fe de muchas personas que no necesariamente son católicas o asiduas de ir a las misas los fines de semana. De hecho en el altar había tres imágenes que llevaron los integrantes del Centro Criollo “Fortín La Zamora”; la Virgen María, San Cayetano y el Gauchito Gil. Y en la medida en que cada vecino se acercaba a las tres imágenes se podía ver la devoción, de igual forma, por los tres.

Cerca de las 17:15 comenzó la misa anticipándose al horario previsto porque la lluvia amenazaba con la suspensión de las actividades. Precisamente la comunidad que integran los padres salesianos de Don Bosco acompañó el ingreso de las imágenes que se depositaron en el altar. A la par, y como ya es costumbre, todas las ofrendas de alimentos no perecederos que acercaron los fieles se iban depositando debajo del escenario.

En esta ocasión tan especial, fueron los propios padres salesianos quienes presidieron la misa de forma conjunta, Antonio Fierens y Bruno Rossi, acompañados de otro sacerdote muy querido en la comunidad, Ariel Pérez. También se hizo presente el padre Pedro, un religioso que compartió misas en la ermita durante muchos años.

Otro de los momentos especiales fue en el momento de la comulgación, cuando se proyectó un video en una pantalla gigante, montada en una de las esquinas, con la historia de la entronización del santo, la construcción de la ermita y las palabras de los testigos de ese hecho. Se trató de un material de archivo imponderable en el que se pudo ver la ermita de San Cayetano en sus albores, con la donación de Pablo y Carlos Callegari y por iniciativa del vecino Vicente Tedesco. Además los testimonios del vecino José Perrone y del intendente Aldo Arrighi en el acto de entronización y al padre Roberto Musante, el primer sacerdote que brindó una misa allí.

Finalmente, y ya con la lluvia desatada, Ariel Pérez dio la bendición final del pan y todos los presentes se desconcentraron con las tradicionales espigas, velas, las estampitas del santo y el pan bendecido. A raíz del mal tiempo, y al finalizar la misa los organizadores suspendieron la procesión por el barrio.

Por último, desde la organización destacaron y agradecieron al Centro Criollo Fortín La Zamora; al cuerpo de bomberos voluntarios; a la agrupación Boy Scout Nelson Page, quien ayudó con la organización de la comulgación y la distribución de las velas y el pan bendecido; al vecino Joao Alberro y a la municipalidad de Zárate; y al ballet Bucaré y Alas de Mi Patria que ayudaron a llevar las ofrendas al altar.