La Voz con los candidatos: Facundo Ocampo

Facundo Martín Ocampo

Edad: 38 años.

Estado civil: Casado.

Hijos: 3.

Lugar de nacimiento: Zárate.

¿Por qué fue elegido para encabezar la lista de concejales de su a frente en estas elecciones?

Por la capacidad de acción, gestión y resolución de conflictos individuales y colectivos, dentro y fuera del ámbito legislativo.

¿Por qué aspira a ser concejal?

Porque desde el poder legislativo he trabajado para mejorar la calidad de vida de los vecinos de Zárate, Lima, Escalada e Islas.

¿Cómo evalúa el actual funcionamiento del Concejo Deliberante?

Regular, porque debe ser más transparente, público y abierto. En el sentido de que todos los ciudadanos deben poder: a) acceder desde su casa al trabajo legislativo de todos los ediles, b) presentar proyectos o cuestionarlos a través del portal web del Concejo, c) participar de los debates de los proyectos en debate ya sea en forma particular o mediante el procedimiento de consulta popular.

¿Piensa que el HCD debería sesionar alternativamente en Lima y en diferentes barrios de Zárate?

Pienso que debe sesionar en barrios de Zárate, Lima, Escalada e Islas, ya que las demandas nos son las mismas en zonas urbanas, rurales y en el delta.

¿Piensa que debe actualizarse el Reglamento Interno, generar nuevas comisiones y modernizar el acceso a la información? Por ejemplo; que se puedan ver las sesiones por internet.

Pienso que el Concejo debe sesionar en horarios donde los vecinos puedan participar, y generarse más comisiones en el contexto actual del país como trabajo, defensa del consumidor, comercio, derechos humanos, y derecho animal, y la creación dentro del ámbito legislativo del observatorio de los derechos de las personas con discapacidad.

¿Cuáles serán los ejes de su trabajo como concejal?

En materia de Deporte demandar el cumplimiento del programa de asistencia integral de apoyo a clubes de barrio, la aplicación del servicio de medicina deportiva, y la creación del tutor o sponsor deportivo. En Salud crear el laboratorio de producción de medicamentos municipal, crear el banco de leche materna, requerir la confección el registro de dadores voluntarios y habituales de sangre, crear el programa de asistencia para personas con enfermedades poco frecuentes y crear el número de teléfono 107 para emergencias médicas en todo el distrito. En Seguridad crear los corredores de seguridad escolar, comercial y de trabajadores, crear el mapa de riesgo vial, y crear programas articulados con otras materias para prevención del delito de manera integral. En empleo, generar acuerdos marcos para crear condiciones de empleo en la región, articulando con el estado nacional, las cámaras empresariales y los sindicatos. Y requerir el funcionamiento del observatorio del empleo.

En materia comercial declarar la emergencia Pymes, reduciendo e implementando el plan de pago en cuotas sobre tasas municipales. Conjuntamente con ello, se debe crear el programa de responsabilidad social empresaria con toda la industria pesada del distrito.

En materia de medio ambiente se deber crear el programa Basura Cero, crear el programa de desarrollo rural sustentable, crear la comisión para el análisis medio ambiental de la zona en conjunto con municipios vecinos, y crear el programa de inversión, promoción e instalación de obras de energías renovables. En materia de derecho animal el municipio debe ceder tierra a organizaciones sin fines de lucro que tienen como finalidad garantizar la tenencia responsable y sanidad de perros y gatos, y se debe crear la guardia de seguridad y protección animal para todo el distrito. También se debe crear un plan de accesibilidad integral para personas con discapacidad, promover el sistema de semáforos sonoros para personas con discapacidad visual, requerir la implementación completa de dos programas: el de becas deportivas para personas con discapacidad y el de detección precoz del trastorno del espectro autista.

En materia de niñez, adolescencia y juventud se debe crear un consejo municipal que permita diagnosticar la situación de la niñez, adolescencia y juventud en el ámbito local, para luego poder generar y poner en marcha políticas públicas. Además, se debe crear el defensor del pueblo, crear el centro de estadísticas local, regular la consulta popular a nivel local, y debe impulsar el programa de padrinazgo cultural.

¿Qué opinión tiene del gobierno municipal?

El Municipio luego de diez años de mandato tiene una deuda enorme con los barrios, en atención que 3 de cada 10 vecinos tiene sus necesidades básicas insatisfechas (sin agua, gas, cloaca, o electricidad); no reconoce la inseguridad que viven los vecinos; no asistió a los clubes de barrios; no invirtió en infraestructura para escuelas públicas urbanas, rurales y de islas; no reconoce el daño que ocasiona a alumnos y docentes su falta de decisión de realización de obras en el camino de acceso a la escuela El Tatú; no asistió a familiares de víctimas por hechos de inseguridad; no reconoce el problema de accesibilidad de las personas con discapacidad; no desarrolló un solo plan de viviendas en el distrito; no asiste a artistas locales y centros culturales barriales; aplica un sistema de recolección de basura y disposición final totalmente arcaico y obsoleto; tiene un modelo de gobierno cerrado y privado para un solo sector de la sociedad.

De acuerdo a su criterio; ¿Cuáles son las principales demandas de la ciudadanía?

En primer lugar la Seguridad, luego el Empleo, el acceso a vivienda y servicios básicos (agua, gas, cloaca y electricidad), la Salud, la Educación, la ayuda a clubes de barrios y centros culturales, la Discapacidad, la protección animal, el medioambiente y los impuestos.