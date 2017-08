Definiciones en relación a las PASO del diputado Marcelo Torres

“Con el Compañero Bugatto me une un cariño, ese dolor que sufrió y un profundo sentimiento de décadas que hace que me sea imposible abstraerme de lo que él representa, de lo que pasó con su vida”, así se expresó el diputado provincial Marcelo Torres en un medio radial al ser consultado sobre su posición frente a las PASO en la Unidad Ciudadana.

“Tengo un largo recorrido político y tengo amigos con los que he compartido y he confrontado en las distintas listas de Unidad Ciudadana, pero debo recordar que empecé a militar en 1982, fundamentalmente por el tema de los derechos Humanos en un grupo social platense que se llamaba “Conmigo ahora”, en la lucha con las madres, las abuelas, los Familiares de desaparecidos por razones políticas, en la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Todos esos grupos me formaron políticamente”, empezó relatando Torres, a la par de señalar que todo eso lo vincula a Bugatto.

“Si bien soy de mirar hacia adelante -continuó el Diputado-, de armar discursos con propuestas, de contar con dolor lo que le está pasando a la gente ahora, no puedo ignorar la trayectoria de un hombre como Bugatto, que ha sufrido la dictadura en carne propia, que milita en temas de Derechos Humanos, y el hecho que ahora sea candidato me genera un profundo cariño y una empatía natural”.

“A esta altura quiero hacer lo que me gusta y unir mis sentimientos con aquellos que arriesgaron todo y así lo dieron, por lo que pensaban. Si queremos rescatar la política, si deseamos que ella motive a los jóvenes, a las mujeres, a los trabajadores, a los jubilados, a lo desencantados, debemos asumir ese compromiso. Por eso estoy unido al compañero Bugatto y digo que acá estamos para cumplir con ello”, concluyó Torres.