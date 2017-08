Se cumplen tres años del asesinato de Enzo Alegre

El 10 de agosto del 2014, Enzo Alegre salió de su casa, como tantas otras veces, para hacer malabares junto a un grupo de amigos en avenida Lavalle. Algunas horas más tarde, todos se fueron a la Plaza Soldado Argentino, ubicada en Pedro Pitrau y Luis Piedrabuena, en el barrio Atepam.

Hasta allí se dirigió Ernesto Daniel junto a su hijo. Bajó del automóvil, señaló a Enzo, lo increpó, lo golpeó y lo amenazó. Envuelto en cólera, Daniel lo acusaba de haberle robado algunas pertenencias a su hijo; extrajo su arma y apuntó. El ruido del disparo enmudeció toda la plaza. Ese día, se festejaba el Día del Niño.

Ernesto Daniel cumple condena en la Unidad Penitenciaria Nro. 21 de Campana. La causa esta caratulada como “Homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego”. Durante el 2016, fue beneficiado con la modalidad de Juicio Abreviado establecido por el Código Procesal Penal, aunque se preveía la realización de un Juicio por Jurados; a través de un acuerdo llevado a cabo entre el Fiscal de Juicio, el Dr. José Luis Castaño, la defensa del acusado a cargo del Dr. Hugo Tomei y el propio imputado. Daniel reconoció su autoría en el crimen, aceptó la imputación y se fijó la pena de doce años y seis meses de prisión.

Según expresaron desde la familia de Enzo, el autor de homicidio goza hoy de salidas transitorias. Desde el momento en que se llevó a cabo el Juicio Abreviado, no han vuelto a tener contacto con el abogado a cargo de la querella, Dr. Carlos Paniagua.

“Él puede salir, ver a su madre, a su hijo”, contó Mónica, la mamá de Enzo Alegre, en referencia al acusado. Hoy pasa sus días tratando de salir adelante. Una tarea que emprende constantemente, gracias al apoyo de sus hijos. “Esto se resolvió de la nada, nos enteramos por los medios; nadie nos volvió a llamar, nadie nos asiste. Estamos atados de manos, y no podemos hacer mas nada”, agregó.

En la tarde de hoy, desde las 17 horas, la familia realizará un acto en memoria de Enzo en la Plaza Soldado Argentino de Atepam, tal como ocurre todos los años. Aunque en materia judicial no existan más caminos por seguir, esperan, a través del recuerdo y la memoria, calmar el dolor inexplicable que causa la pérdida de su hijo.