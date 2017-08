La Justicia ordenó que no se cobre peaje en la Ruta 6

Que Autopistas de Buenos Aires S.A (Aubasa) se abstenga de cobrar tarifa alguna por peaje a los usuarios de la ruta 6, fue lo que resolvió la Justicia al dar lugar a un reclamo del Defensor del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino.

Así lo resolvió el juez en lo Contencioso Administrativo N°1 de La Plata, Luis Arias, quien determinó que la empresa que tiene la concesión de la autovía no lleve aadelante estos cobros si antes no hay una habilitación legislativa y si no tiene lugar una audiencia pública.

“Nos oponemos a que la única opción de la Provincia de Buenos Aires para financiarse sea la de aumentar las tarifas a los usuarios o crear nuevos cobros”, sostuvo Lorenzino, quien agregó que “este fallo va en línea con nuestra postura de que es necesario crear alternativas para que la gente no siga siendo perjudicada”.

Además, el Defensor del Pueblo destacó la importancia de que se exija una audiencia pública, al entender que “los usuarios deben estar informados sobre cuáles son los fundamentos para estos cobros, como así también respecto de las obras planeadas para mejorar un trazado que hoy presenta signos de deterioro en varios tramos”.

La Autovía rodea el Gran Buenos Aires conformando un cordón que se extiende desde la localidad de Ángel Etcheverry hasta Zárate, descomprimiendo los accesos a la ciudad de Buenos Aires y une los puertos de La Plata con los de Zárate-Campana, integrando la llamada Ruta del Mercosur.