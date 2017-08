Una ONG brindó asilo a 32 personas en situación de calle

Hace dos meses que la ONG “Restaurando Vidas” está llevando a cabo un interesante proyecto que cuenta con el apoyo de la Cámara Pastoral local; se trata de un lugar de asilo a personas en situación de calle.

La campaña se denomina; “Este Invierno nadie en la calle” y el lugar donde funciona tal refugio es en Larrea 2183. Y no solamente los vecinos se alojan sino que también cenan.

“Estamos orgullosos de informar que durante estos dos meses de vida pudimos darle asilo a 32 personas que han pasado por este refugio y que merendaron, cenaron y tomaron el desayuno; además del baño con agua caliente, ropa, elementos de higiene personal y sobre todo estamos tratando de recuperar en las personas valores esenciales y crear un nuevos vínculos con sus familias y tratándolos como nuestra familia; por eso no solo le damos comida sino también amor”, expresó el Pastor José Martínez Bouchatón, quien confirmó que aún muchas personas permanecen en el hogar y que estiman un promedio de entre 10 y 15 personas que pasan todos los días por el refugio de Larrea 2183.

“Agradecemos a todas las entidades y personas que colaboraron desde el primer día con nosotros. Seguiremos brindando durante agosto este servicio, con mucha gente que también colabora y ya tenemos previsto para más adelante tratar el tema de las adicciones, algo que para nosotros es aún más importante que la calle. Por eso pedimos a todos los vecinos que solidariamente nos cedan algún tipo de instalación, casa, chacra, quinta para comenzar a planificar esta segunda fase de nuestro programa. O al menos un alquiler económico que podamos solventar”, agregó el pastor evangélico.

“Además este lugar de Larrea 2183 nos fue cedido a nosotros por tres meses para llevar a cabo este programa; sin embargo el 31 de agosto debemos irnos de allí. Es por eso que hemos hablando con la municipalidad y se mostraron entusiasmados con el proyecto pero nuestros tiempos son cortos y los propios vecinos que tenemos nos piden que los ayudemos, que somos una salida, que no quieren volver a la calle y que les estamos dando una mano importante”, concluyó José Martínez Bouchatón, titular de la ONG “Restaurando Vidas”.

Todos los interesados en saber más sobre este proyecto y las actividades de la ONG podrán comunicarse al 441131 o contactarse mediante el facebook; www.facebook.com/ongrestaurandovidas.vidas.