Cáffaro se mostró conforme con el resultado en las PASO

En la noche de ayer, en el bunker de Nuevo Zárate el clima no era de gran festejo; aunque sus referentes se mostraron satisfechos con los resultados, en la ciudad, la agrupación vecinal quedó en cuarta posición, detrás de la propuesta que encabezaba Gustavo Morán por 1Pais. Allí, estuvo presente el intendente Osvaldo Cáffaro, quien dialogó con LA VOZ y sostuvo que “es muy buena esta posibilidad de votar cada dos años, que la gente pueda elegir y ratificar o no a los que gobernamos”.

“Fue una buena elección, sabiendo que no competíamos, sino que teníamos que levantar un piso del 1,5%, y ampliamente lo superamos. Comparativamente con las últimas PASO, que estábamos en un 9%, hoy estamos cerca de un 15%, nos parece una buena elección; queremos felicitar a la Lista 2 de Unidad Ciudadana, con José Bugatto encabezando la lista”, sostuvo el Jefe Comunal.

Si bien para el oficialismo los resultados fueron positivos, se sabe que de cara a las elecciones de octubre, se buscarán redoblar los esfuerzos, con el propósito de mantener, y de ser posible, conseguir nuevas bancas en el Concejo Deliberante. “Vamos a poner mucho más trabajo del que pusimos hasta acá, sabiendo que esta era una elección intermedia donde nosotros íbamos directamente a octubre. Vamos a intensificar el trabajo, vamos a hablar mucho más con los vecinos. Estamos en movimiento y no es fácil después de tantos años seguir manteniéndonos, es importante que la gente nos siga ratificando con el cambio y la esperanza, en un país que es tan cambiante”, expresó.

En la misma línea, el Intendente volvió a comparar los resultados con las últimas elecciones Primarias Abiertas Simultaneas Obligatorias, y explicó: “Si uno suma los votos que sumaron Stolbizer y Massa hace cuatro años, estarían cerca del 50% y en esta elección no fue así. En cuanto a Unidad Ciudadana y la candidatura de Cristina Kirchner a Senadora, en el orden local estuvo por arriba del 41%, siendo uno de los distritos con mayor diferencia. Estamos muy conformes porque hay que ver lo que viene sucediendo en las PASO. En estas elecciones intermedias la gente divide mucho más el voto. Seguramente vamos a contar con un diputado provincial, como nunca, y tenemos un diputado nacional que es Abel Furlán, y esto va posicionando a Zárate en el lugar que se merecía”.

En un análisis sobre los resultados obtenidos por el frente Cambiemos a nivel nacional y provincial, Cáffaro señaló que “era sabido que iban a tener este apoyo”, aunque agregó que “la gente le ha sacado apoyo a Cambiemos, no es que ha fortalecido. Hay que ver qué pasa en Octubre”.