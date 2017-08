Desde Cambiemos celebraron los resultados a nivel local

En el comité radical local las sonrisas eran muchas y los abrazos eternos. En un clima exultante la diputada provincial, Sandra Paris, acompaña de la edil Irene Guehenneuf, del presidente del partido, Norberto Toncovich, la candidata a concejal María Elena Gallea y representantes de la JR, compartió unas palabras con los afiliados y militantes.

“Esta instancia son de Primarias en donde la gente eligió a sus candidatos, no nos debemos olvidar de eso. Sin embargo la reflexión política es que la gente definitivamente está eligiendo el cambio en Zárate. El Frente Cambiemos se viene imponiendo en el país, en la provincia y en Zárate ha hecho una excelente elección. Por eso estamos muy felices pero a la vez muy comprometidos a seguir trabajando para llevarle nuestras propuestas a los vecinos”, expresó la legisladora que buscará renovar su banca en octubre.

También habló sobre los resultados de Nuevo Zárate, el partido vecinalista del intendente Cáffaro que adhería a Unidad Ciudadana con una colectora. “El mensaje de las urnas habla de este cambio que quiere la sociedad, que no quiere volver a una manera de gobernar que se impuso durante diez años en Zárate. Creo que la gente se cansó de tantos años de mentira y corrupción; entonces ha entendido que hay que cambiar”, dijo Paris.

“A los que me votaron y me dieron la oportunidad de ser candidata le agradezco, y les agradecemos como equipo, la confianza porque hemos sumado muchos votos desde el 2015. Y a quienes no nos votaron, los felicitamos por participar de este día de la Democracia y les pedimos que para el mes de octubre reconsideren el voto para acompañarnos y seguir sumando fuerza en las cámaras”, subrayó.

Por último les habló a los radicales de su partido, “creo que se han aggiornado a las demandas de la gente, conformando con orgullo el frente Cambiemos con los mismos principios fundadores del partido”, concluyó la legisladora bonaerense.