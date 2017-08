Gustavo Moran (1País): “Estamos muy conformes con la campaña y el apoyo”

En su local de Rómulo Noya al 800, el primer candidato del frente “1Pais”, Gustavo Moran, se mostró cansado por la agitada jornada electoral pero satisfecho por los votos obtenidos por el frente que tiene a Margarita Stolbizer y a Sergio Massa como referentes. “Estoy muy contento por el compromiso que ha tenido nuestro equipo, los fiscales generales y todos los colaboradores. Hemos hecho una campaña limpia, con carteles que se van a retirar a partir de esta semana y nos hemos comprometido a no ensuciar la ciudad. Por eso estamos muy conformes con la campaña y el apoyo de toda la ciudadanía”, evaluó Morán.

“Nosotros somos una oposición responsable y con ideas y trataremos de seguir trabajando de cara a octubre difundiendo nuestras intenciones como concejal. Además queremos saber qué piensan los vecinos y qué necesitan para lograr una ciudad mejor”, agregó. “A quienes me votaron les pido que me sigan apoyando y quienes no, les pido el voto porque muchas listas quedarán en el camino y nosotros, con nuestras propuestas claras, podemos sumar más votos y generar una oposición constructiva desde el Concejo Deliberante”, concluyó el candidato a concejal de 1Pais.