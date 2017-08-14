Los resultados en Zárate para la elección de senadores y diputados nacionales

Senadores Nacionales
UNIDAD CIUDADANA (C. Kirchner)
27.659 (39,13%)
CAMBIEMOS BUENOS AIRES (E. Bullrich)
22.291 (31,54%)
1PAIS (S. Massa)
11.202 (15,85%)
FRENTE JUSTICIALISTA (F. Randazzo)
2.625 (3,71%)
FRENTE DE IZQUIERDA Y DE LOS TRABAJADORES (N. Pitrola)
1.885 (2,67%)
FRENTE SOCIALISTA Y POPULAR ( De Gennaro)
624 (0,88%)
Diputados nacionales
UNIDAD CIUDADANA (F. Vallejos)
26.237 (37,41%)
CAMBIEMOS BUENOS AIRES (G. Ocaña)
22.386 (31,92%)
1PAIS (F. Solá)
10.734 (15,31%)
FRENTE JUSTICIALISTA ( E. Balibucca)
2.336 (3,33%)
FRENTE DE IZQUIERDA Y DE LOS TRABAJADORES
1.999 (2,85%)