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    Los resultados en Zárate para la elección de senadores y diputados nacionales

    14/8/2017
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    Senadores Nacionales

    UNIDAD CIUDADANA (C. Kirchner)
    27.659 (39,13%)
    CAMBIEMOS BUENOS AIRES (E. Bullrich)
    22.291 (31,54%)
    1PAIS (S. Massa)
    11.202 (15,85%)
    FRENTE JUSTICIALISTA (F. Randazzo)
    2.625 (3,71%)
    FRENTE DE IZQUIERDA Y DE LOS TRABAJADORES (N. Pitrola)
    1.885 (2,67%)
    FRENTE SOCIALISTA Y POPULAR ( De Gennaro)
    624 (0,88%)

    Diputados nacionales

    UNIDAD CIUDADANA (F. Vallejos)
    26.237 (37,41%)
    CAMBIEMOS BUENOS AIRES (G. Ocaña)
    22.386 (31,92%)
    1PAIS (F. Solá)
    10.734 (15,31%)
    FRENTE JUSTICIALISTA ( E. Balibucca)
    2.336 (3,33%)
    FRENTE DE IZQUIERDA Y DE LOS TRABAJADORES
    1.999 (2,85%)

    Fernanda Vallejos.

     

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