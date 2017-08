“En octubre haremos una mejor elección porque continuaremos trabajando”, evaluaron desde Cambiemos

Más tranquilos y descansados, María Elena Gallea y Julián Guelvenzú reflexionaron ayer por la tarde sobre lo que dejó el triunfo de Cambiemos a nivel nacional, siendo la fuerza política más votada, y la victoria a nivel local también siendo el frente más votado.

“En octubre hacemos una mejor elección porque continuaremos trabajando, nosotros no nos escondemos, escuchamos al vecino, recorremos los barrios, hacemos los timbreos en toda la ciudad y seguir transmitiéndoles nuestras propuestas que llevaremos al Concejo Deliberante”, evaluó el candidato a concejal Julián Guelvenzú. “Queremos seguir generando el cambio que inició María Eugenia Vidal en la provincia y transformar una provincia y un país a futuro”, agregó.

Luego criticó a Nuevo Zárate; “la gente está cansada del caffarismo y el kirchnerismo; hace diez años que gobierna Cáffaro y lo único que vemos en los barrios es desidia, abandono. La gente no pide pavimento sino que limpien las zanjas, que terminen las obras iniciadas hace meses”, esgrimió Guelvenzú.

Por su parte, María Elena Gallea, opinó; “la única manera de trabajar que conocemos es escuchar al vecino. Luego de recorrer muchos barrios me asombra la disconformidad que muchos vecinos tienen con el municipio. Pero nosotros estamos convencidos de que vamos a lograr un cambio para todos y para eso tenemos que seguir escuchando al vecino”, concluyó Gallea, segunda candidata a concejal por el Frente Cambiemos.