Fue botada la primera barcaza construida en el Astillero Río Paraná Sur

El ministro de Producción de la provincia de Buenos Aires, Javier Tizado, participó junto al subsecretario de Puertos y Vías Navegables, Jorge Metz, de la botadura de una barcaza tanque en las instalaciones del Astillero Río Paraná Sur en Lima.

Del acto participaron también Marcelo Lobbosco, subsecretario de Actividades Portuarias, Sandra Paris, diputada Provincial por Cambiemos; Julian Guelvenzú, candidato a Concejal por Cambiemos en Zárate; autoridades de la empresa Fluvialba S.A, como así también de la Asociación Bonaerense de la Industria Naval, del Sindicato Argentino de Obreros Navales y de la Unión Industrial de la provincia de Buenos Aires.

La barcaza tanque BT 19 fue construida integralmente en el astillero Río Paraná Sur, transporta 3500 toneladas de combustible y cumple con exigentes normas internacionales.

Durante el evento, Tizado remarcó que “han invertido en maquinarias de última tecnología y eso es lo que queremos para la Provincia, empresarios comprometidos que complementen la tareas que hacemos con las hidrovías”. Y sostuvo que durante los dos meses de su gestión, “hemos visto números muy alentadores, traccionado por la industria metalmecánica, automotriz, máquinas agrícolas. En 2015 no se podía exportar ni importar, y hoy, gracias a las políticas de la nueva gestión, en el Astillero nos mostraban piezas que pudieron importar que antes no podían y no se fabricaban en Argentina”.

Por su parte, Paris manifestó que “estuvimos conversando con los trabajadores y viendo la producción que realizan en un país que se está poniendo en marcha”.