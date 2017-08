“Va a seguir habiendo hechos de inseguridad, porque es un tema gravísimo a nivel nacional, provincial y en toda Latinoamérica”

Durante las últimas semanas, distintos hechos delictivos entre los que se encuentran el robo al ex Colegio Industrial, los sucesivos ataques a la Escuela Nro. 15, los robos denunciados por vecinos en el barrio Rincón del Encuentro, y el ataque a un vecino del barrio Los Ceibos, quien resultara herido por un disparo de arma de fuego en uno de sus brazos, a lo que se suman los distintos hechos cotidianos como robo de motos y celulares en la vía publica, despertaron el reclamo de diferentes vecinos y sectores de la ciudad, pidiendo mejores medidas en materia de seguridad, enmarcadas en un importante malestar con la tarea que lleva adelante la Secretaría de Seguridad del Municipio.

Al respecto, consultado el intendente Osvaldo Cáffaro por LA VOZ, realizó una evaluación positiva del área y sostuvo que los hechos de inseguridad van a seguir ocurriendo. “Creo que sigue y va a seguir habiendo hechos de inseguridad, porque es un tema gravísimo a nivel nacional, provincial y en toda Latinoamérica. Ha cambiado muchísimo el área de Seguridad, se está profundizando y trabajando mucho más; se trabaja en forma coordinada con nación y provincia, con la Policía de la Provincia de Buenos Aires, y con Prefectura, pero siempre es insuficiente”.

En la misma sintonía, el Jefe Comunal indicó que “se han hecho muchísimas acciones este último tiempo”, y que los hechos delictivos registrados, “parece que borraran todo el esfuerzo que uno pueda hacer. Hemos trabajado mucho en este tiempo, se ha revertido el tema de la inseguridad”.

Durante el 2016, el gobierno provincial envió fondos al Municipio por una suma superior a los 16 millones de pesos, destinados únicamente para reforzar la seguridad del distrito. Gran parte de ese dinero, fue invertido en la compra, instalación y puesta en funcionamiento de los dispositivos de cámaras de seguridad, que fueron colocadas tanto en Zárate como en Lima, que hasta el momento, solo han arrojado resultados esporádicos, dado que los barrios –y aun en la zona céntrica, con una amplia cobertura de monitoreo- los hecho delictivos continúan registrándose con preocupación.

“Falta mucho por hacer, nosotros no podemos manejar el 100% de la seguridad, dependemos de la Provincia y de la Nación, porque no tenemos todas las facultades para actuar”, concluyó el Intendente.