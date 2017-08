Crece la preocupación de vecinos por los robos express

Semanas atrás, desde este medio se informaba sobre la preocupación de distintos vecinos cercanos al puente “Dr. Aldo Arrighi”, dada las propiedades que ofrece para el escape de los delincuentes. Según describieron oportunamente, la conexión entre la avenida Mitre y Pividal, favorece el accionar de los malvivientes que cometen robos express, y luego huyen en motocicletas. A pocas cuadras del lugar, en las inmediaciones del Corralón Municipal, se registran a diario distintos hechos de robo a los transeúntes que circulan por el lugar.

Pero esta situación, no sólo la atraviesan los vecinos de la zona, sino que se repite en distintos puntos de la ciudad. Tal es el caso de barrio Cementerio, donde vecinos que se comunicaron con este medio, expresaron que “son constantes los robos en la calle”. Muchos de los delitos no toman trascendencia, ya que ocurren en un breve lapso de tiempo, que no supera los dos o tres minutos, y generalmente, los delincuentes logran llevarse elementos menores como billeteras o celulares y, en el mayor de los casos, bicicletas o motocicletas.

Pero existe una preocupación mayor, según manifestó un vecino –que prefirió no publicar su identidad- que vive desde hace varias décadas en el barrio: “Hace dos semanas, un chico asaltó a mi hijo a dos cuadras de mi casa; lo amenazó con hierro afilado y le sacó el celular”. En esta línea –detalló- la preocupación tiene que ver con que muchos de los jóvenes que hoy se encuentran sumergidos situaciones y contextos de vulnerabilidad social, son oriundos del mismo barrio o de zonas aledañas, y terminan siendo cooptados por el accionar delictivo. “A muchos los conocemos desde chicos, es muy triste ver que se hayan volcado a esto”, agregó el vecino.

Del mismo modo, hechos similares ocurren aun en la zona céntrica, a pocas cuadras del Palacio Municipal, a pesar de configurarse como un centro neurálgico del sistema de monitoreo proporcionado por la Dirección de Prevención Urbana y la Secretaria de Seguridad Municipal. Según advierten padres de distintos establecimientos educativos, otro sitio donde recurrentemente se registran robos, es la zona cercana a la bajada de avenida Rivadavia y 9 de Julio, así como también, entre esta última calle y el Pasaje Tabocchini.

Tal es así, que hace algunas semanas, un hijo de la concejal Irene Guehenneuff, sufrió el robo de sus pertenencias a mano de cinco sujeto que le sustrajeron unos anteojos recetados, y una campera cuando salía de una clase de educación física, cerca de las 14 horas.