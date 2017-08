Dos jóvenes sufrieron un violento intento de robo en avenida Mitre

Un vecino se comunicó ayer con LA VOZ, para describir un violento intento de robo ocurrido en avenida Mitre, a metros del cruce con Islas Malvinas. Tal como se ha advertido desde este medio en diferentes ediciones, la preocupación de los vecinos de la zona crece con el correr de los días, ante el estado de indefensión que sienten al no recibir respuestas de las autoridades municipales a cargo de la seguridad.

Según manifiestan, el lugar se ha convertido en “tierra de nadie” y constantemente se registran diferentes robos a mano armada por parte de delincuentes que rápidamente logran huir hacia el puente. A pesar de las cámaras de seguridad allí ubicadas, los mecanismos de prevención son inexistentes, y no dan resultados a los reclamos vecinales.

En este oportunidad, el hecho narrado por el vecino y ocurrido días atrás sucedió sobre avenida Mitre, cuando el hombre viajaba junto a su hermana en una motocicleta. Según describió, al llegar a Islas Malvinas, cuatro sujetos encapuchados que se encontraban agazapados al costado del camino, intentaron interceptarlo apuntándole con armas en la zona torácica.

En una rápida maniobra, el conductor del rodado logró evitar a uno de los sujetos, el cual le efectuó un golpe en el hombro con la culata del arma, a la vez que otro sujeto lo golpeaba desde el otro lado. Tras haberlos evadido, los sujetos comenzaron a correrlos, afortunadamente, sin éxito de alcanzarlos.

“También había uno con un pico de botella; el que me apuntó tendría 16 años, y tenía una capucha y un buzo celeste”, describió el vecino, que a pesar del mal momento, logró escapar de la escena.