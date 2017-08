Hubo menos votos en blanco que en las tres últimas PASO en Zárate

La instancia electoral de Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) fueron instauradas por ley y desde el 2011 que se vienen desarrollando con el objetivo de que la propia ciudadanía elija a sus candidatos, quienes volverán a medirse el mes de octubre para los cargos legislativos.

Para esta instancia de Primarias, en el 2011, hubo 83.830 electores habilitados en la ciudad; representando el 88,51% de votos positivos (60.439); 7.365 votos en blanco y 479 votos nulos e impugnados. El total de votos fue de 68.283; el 81,45% del padrón.

En aquella oportunidad eran elecciones municipales y la fuerza más votada fue Nuevo Zárate, encabezada por Osvaldo Cáffaro con el 32% de los votos; seguido por José Luis Mangini (Fpv) con el 12,71%.

Para las legislativas del año 2013, los electores habilitados fueron 87.004, resultando el 90,84 de los votos positivos, 5.269 de votos en blanco, 1042 votos nulos e impugnados y asistió a sufragar el 79, 16% del padrón. En aquella oportunidad el ganador fue el Frente Renovador, encabezado por Jorge Blanco, que obtuvo 17.467 votos; seguido del Frente Social Buenos Aires (9.514) que llevaba tres listas. En este caso la agrupación municipal Nuevo Zárate obtuvo 7.627 votos.

Hace dos años, para las elecciones municipales del 2015, los electores habilitados fueron 91.431, los votos positivos fueron, 60.377; los votos en blanco, 7.775, los nulos e impugnados 454 y votó un 75,4% del padrón electoral. En aquella instancia de Primarias Nuevo Zárate, con el intendente a la cabeza, sacó 30,91% de los votos luego Sandra Paris (Cambiemos) con el 23,24% y el candidato del Frente para la Victoria, Marcelo Torres con el 21,50%.

Faltan escrutar 4 mesas en Zárate

A las 2:25 del lunes 14 de agosto la junta electoral de la provincia de Buenos Aires dejó de escrutar mesas, de contar votos en el distrito de Zárate; dejando aún sin computar cuatro mesas de las 274 habilitadas.

Por lo tanto con 270 mesas escrutadas los números de Zárate son los siguientes; fueron habilitados 91.438 electores los votos positivos fueron 65.793; los nulos e impugnados 775. En este caso los votos en blanco fueron 4.907; la cifra más baja de las tres últimas PASO. El porcentaje del padrón que votó fue del 77,22% del total.

Corre el plazo para la justificación del “no voto”

La participación en las PASO es obligatoria, tanto para las distintas agrupaciones políticas con aspiraciones de presentar listas en las elecciones generales, como para los ciudadanos, mayores de 18 años y menores de 70. Así lo establece la legislación vigente que, de no haber una justificación, prevé multas y sanciones.

Por ese motivo, desde el pasado domingo 13 de agosto, comenzó a correr el plazo de 60 días para presentarse en la delegación de la Secretaría Electoral correspondiente a su último domicilio o en la Cámara Nacional Electoral con la documentación que acredite el motivo por el que no se emitió el voto.

En este sentido el artículo 125 del Código Nacional Electoral establece que “se impondrá multa de pesos cincuenta ($ 50) a pesos quinientos ($ 500) al elector mayor de dieciocho (18) años y menor de setenta (70) años de edad que dejare de emitir su voto y no se justificare ante la justicia nacional electoral dentro de los sesenta (60) días de la respectiva elección”.

La legislación vigente justifica la no emisión del voto, como es sabido, a los electores que se encuentren a más de 500 kilómetros del lugar de votación, los enfermos o imposibilitados por fuerza mayor, el personal de organismos y empresas de servicios públicos que se desempeñen durante los comicios, también a los jueces y sus auxiliares que “deban asistir a sus oficinas y mantenerlas abiertas mientras dure el acto comicial”.

En el caso de los electores que estén a más de 500 kilómetros de su mesa deberán presentar en el plazo previsto la certificación escrita de la autoridad policial más próxima, mientras que los que no hayan votado por problemas de salud tendrán que presentar la justificación de un médico “del servicio de sanidad nacional; en su defecto por médicos oficiales, provinciales o municipales, y en ausencia de éstos por médicos particulares”.

De no concretar el trámite pertinente en el plazo de 60 días que comenzó a correr el domingo 13 de agosto el elector quedará incluido en el Registro de infractores al deber de votar y, entre las sanciones previstas, se establece que “no podrá ser designado para desempeñar funciones o empleos públicos durante tres (3) años a partir de la elección”.

La multa se aplicará con la sola constatación de la omisión no justificada. Además el elector podrá cancelar la multa que “se acreditará mediante una constancia expedida por el juez electoral, el secretario o el juez de paz”, de no abonarla el infractor “no podrá realizar gestiones o trámites durante un año ante los organismos estatales nacionales, provinciales, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o municipales”.