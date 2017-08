Las pasadas elecciones primarias volvieron a dejar al descubierto la falta de infraestructura escolar

Muchos de los vecinos que asistieron a votar el pasado 13 de agosto se asombraban del mal estado estructural de muchas escuelas locales, con revoques de paredes que se caían, la necesidad de pintura, de la colocación de aberturas, muchos vidrios rotos o rajados, faltante de puertas y escasa infraestructura escolar.

En Zárate existen un total de 82 edificios escolares, pero la situación a simple viste es aún mucho más compleja porque en esos edificios las modalidades primarias y secundarias comparten las instalaciones; por lo tanto el monto se eleva a 116 establecimientos, teniendo en cuenta a las secundarias y a las oficinas públicas relacionadas a lo docente, como sede de Inspección General en el viejo edificio de la Escuela 501, la sede de la Secretaría de Asuntos Docentes, sede de inspectores y el CIE.

En muchas escuelas públicas zarateñas funcionan prácticamente dos colegios. A esto se suma, según lo dicho por el titular de Suteba Roberto Baradel, un “movimiento importante” de alumnos que migraron de las escuelas privadas a las públicas por la profundización de la crisis económica, reflejada en un aumento creciente de las cuotas, de la carga impositiva y en la congelación de salarios, un cóctel a la que se suma la sostenida inflación. Por lo tanto hay más alumnos en los colegios públicos de nuestra ciudad; en los mismos edificios cincuentenarios o centenarios que hoy en día no son funcionales a los requerimientos pedagógicos y a nivel administrativo tienen a disposición para su mantenimiento prácticamente el mismo presupuesto de hace tres años.

Urgencia edilicia

Trabas burocráticas existen en todos los niveles del Estado, sin embargo hay algunas situaciones que tornan impracticable la asistencia a escuelas. Una de ellas es que los consejeros escolares pueden realizar obras de urgencia por un monto máximo de 5 mil pesos. Si en una escuela existe una pérdida de gas o hay riesgo de shock eléctrico, el trabajo del profesional que lo arregle no debe superar los 5 mil pesos. Estos pagos en el marco de una emergencia edilicia se llaman “Orden de intervención”. Caso contrario, si el presupuesto que presentó el profesional es mayor a estos 5 mil pesos deben pedirse tres presupuestos a proveedores diferentes y generar una compulsa de precios a través de una licitación pública que puede demorar varias semanas. En tanto la escuela debe suspender las clases hasta que el problema se arregle.

En lo que va del año, se liberaron 280 órdenes de pago por un monto, en promedio, de 800 mil pesos. “Siempre les decimos a las autoridades de cada establecimiento que los fondos disponibles para estas órdenes de intervención son únicos para todos los colegios. Para que se entienda, tenemos un Fondo Compensador de la provincia, que mediante la Ley 13.010 se coparticipa con los municipios y que debe ser utilizado para mantenimiento de los edificios escolares. Ese fondo debemos administrar para todas estas escuelas”, expresó Mariana Vargas, consejera escolar de Nuevo Zárate.

Según los últimos datos del ministerio de Economía de la provincia, en junio se giró a Zárate $ 198.938 para los 116 establecimientos. “Con estos casi 200 mil pesos mensuales atendemos todas las emergencias, los trabajos más importantes que requieren una compulsa de precios y que excede ese límite de 5 mil pesos y si aún no sobra algo, lo vamos acumulando para realizar legajos de obras más importantes. Por eso desde este Consejo Escolar podemos confirmar algo, cada peso que entra sale; porque la demanda en materia edilicia es mucha. Esto nos obliga a dejar las diferencias políticas de lado y trabajar todos los consejeros juntos en dar respuestas a nuestros pares, porque hoy somos consejeros escolares pero todos somos docentes”, ratificó Julio Alarcón, consejero escolar del Frente Renovador.

Si bien este monto aumentó de forma interanual, sigue por debajo de los costos relacionados a la construcción. En el 2016 el total anual fue de $ 1.834.585 para Zárate, arrojando un promedio mensual de $152.882.

Obras realizadas

Dentro del extenso listado de obras realizadas en la urgencia, sólo comparable al de obras pendientes, los consejeros escolares destacaron algunas obras “mayores” que se pudieron resolver utilizando parte de este fondo, luego de licitaciones públicas.

Una de ellas fue “Refacciones varias” en la Primaria 23 que comparte edificio con la Escuela Secundaria 29, en Villa Massoni.

Actualmente se está desarrollando una importante obra en la Unidad Académica (ex Colegio Nacional) para la refuncionalización del sistema de agua y bombeo. Mediante esta obra se relocalizarán las bombas en otro lugar porque en la actualidad se inundaba el sótano con el riesgo de un shock eléctrico para las personas que bajaban y que los propios aparatos se quemaban por el agua que se acumulaba.

También están avanzando en cambiar las pantallas de calefacción por calefactores en el edificio de la Escuela Primaria 7, dado que este establecimiento está “desbordado” al compartir el mismo predio con la Secundaria 14, el CEF 61, el CENS 451 y clases del Plan Fines.