“Pancho” Brito visitó junto a vecinos el pueblo de Angastaco

A comienzos de mes, el cantante local Francisco “Pancho” Brito, ganador del certamen “Volver a Cantar II”, emitido por la señal de cable Volver, visitó una vez más el pueblo de Angastaco en la provincia de Salta, sitio donde apadrina un establecimiento educativo.

“Aguada del Alto”, tal como se traduce el término Angastaco, tiene una población de alrededor de 800 habitantes y se encuentra ubicado a más de mil metros de altura, a la vera del rio Calchaquí.

En esta oportunidad, Brito visitó el lugar acompañado por los vecinos Luis y Sonia Machado, y junto a Marcelo y Norma Ferretto, quienes pusieron a disposición sus vehículos personales para trasladar ropa y mercadería que les fueron entregados a los habitantes del pueblo.

“Llevamos alimentos no perecederos, ropa para niños y adultos, juguetes, golosinas”, contó Marcelo Ferreto, y agregó: “No había ido nunca para allá, y quedé enamorado; vine con el corazón lleno de alegría, lo que hace ‘Pancho’ no lo hace cualquiera, todavía me siento agradecido por la atención y la humildad de la gente, que es gente distinta”.

Por su parte, Brito expresó una vez más su agradecimiento a toda la comunidad y a la Cooperativa Eléctrica Zárate, por el acompañamiento y el apoyo a la tarea que desarrolla.