Preocupación por el “parate” de la actividad en el Departamento Judicial

“Entendemos perfectamente al empleado judicial que se encuentra ya en la segunda mitad del año y no puede cerrar su paritaria”, dijo el Dr. Juan Pablo Ytalia, Vicepresidente segundo del Colegio de Abogados Zárate Campana. “Y nuestra solicitada no es particularmente contra ellos. Pero nos vemos en la necesidad de darle visibilidad a un conflicto que ya suma 26 días de paro, con todo lo que eso implica en términos de acceso a la justicia y la dilación en la resolución de las causas de todo tipo”, añadió.

Ytalia también explicó que los profesionales de la abogacía, además se ven perjudicados en términos económicos por el conflicto, ya que sus honorarios están atados y se referencian en las actualizaciones salariales del Poder Judicial de la provincia: “Al día de hoy sólo se otorgó un 10% por decreto, y a cuenta de futuros aumentos que los empleados judiciales cobrarán con retroactividad. Pero esa diferencia, el abogado no la va recuperar nunca. Es decir, estamos en agosto y seguimos con honorarios del año pasado”.

En ese sentido, desde el Colegio de Abogados señalaron que “de esta forma se afecta el sustento diario de los abogados que ejercen libremente su profesión” y además recuerda que se ve lesionado ““el libre acceso a la justicia de miles de bonaerenses, con situaciones que ponen en juego la vida de las personas como una acción de amparo, impiden indemnizaciones de trabajadores, provocan situaciones críticas en el sistema penal, por solo dar algunos ejemplos”.

“Pero lo más preocupante, además, es que se trata de una situación que se repite año tras año. Y es muy desgastante en muchos sentidos. Repito: estamos en agosto y ya su- mamos 26 días de paro. Creemos que es tiempo de encontrarle una salida al conflicto y está en manos de la Suprema Corte y de la Gobernadora Vidal poder resolverlo”, finalizó Ytalia.

NUEVO PARO

El gremio de los judiciales bonaerenses convocó a un nuevo paro de 48 horas desde hoy jueves y a una marcha a La Plata para ese mismo día, mientras el Gobierno provincial citó para el lunes al sindicato para retomar negociaciones salariales, que siguen estancadas.

A través de asambleas realizadas durante la mañana del martes en los 19 departamentos judiciales, los empleados resolvieron continuar con las medidas de fuerza, en el marco de un conflicto que lleva más de seis meses.

Asimismo, el gremio comunicó que luego de las asambleas recibieron una comunicación del Ministerio de Trabajo, para una reunión “informal” para el lunes 28 por la tarde.

“Atento a lo resuelto mayoritariamente en las asambleas, sin perjuicio de esa convocatoria, se mantienen las medidas de fuerza mencionadas más arriba”, indicó la Asociación Judicial Bonaerense (AJB).

El viernes pasado, la Suprema Corte de Justicia se comprometió a interceder ante el Ejecutivo provincial para que se retomen las negociaciones que llevan más de seis meses, sin ningún tipo de acuerdo.

En todo este período, los empleados enrolados en la AJB realizaron más de 30 días de paro y varias movilizaciones para reclamar una mejor oferta salarial.

En la última movilización realizada el jueves, los máximos dirigentes del gremio se quedaron en la sede de la Corte a la espera de una respuesta.

En su última propuesta, el gobierno ofreció un 23% de aumento en cuatro cuotas, mientras que el gremio exige que la mejora sea similar a la conseguida por docentes y profesionales de la salud, por encima del 27 por ciento.

Otro punto que figura entre las exigencias de la AJB está la de encontrar una salida al último cargo que tiene el escalafón judicial, ya que el salario se encuentra por debajo de la línea de pobreza.