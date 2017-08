El mal estado de las calles complica a los vecinos de barrios periféricos

La fuerte lluvia registrada en las últimas horas volvió a poner de manifiesto un problema pendiente para la ciudad, que representa uno de los principales reclamos de los vecinos de los barrios periféricos al casco céntrico de la ciudad.

En el transcurso de esta semana, vecinos del barrio San Jacinto llevaron a cabo un corte al paso vehicular en la calle Rómulo Noya, en su intersección con las vías del ferrocarril. El reclamo era puntual: los baches y la falta de mantenimiento de las calles de la zona, que genera diversas complicaciones en los habitantes, dado que durante los días de lluvia, la superficie se vuelve intransitable.

Pero esta situación no es una novedad; en distintos puntos de la ciudad las calles parecen dinamitadas y presentan numerosos problemas como baches de grandes dimensiones, falta de limpieza de zanjas (lo cual provoca el desborde de las mismas, y el posterior anegamiento de la calle), y el escaso acondicionamiento para el paso por el lugar.

“Caen dos gotas y ya no se puede andar”, comentan los vecinos que viven en las zonas aledañas a la calle Pellegrini, entre calle 58 y Ruta Nº 9. Allí, el sentimiento es compartido; se sienten abandonados. “Ni siquiera tiran piedras en la calle para que podamos pasar, hay barro para donde mires, nos complica para ir a trabajar o llevar a los chicos a la escuela”, sostuvieron los vecinos que dialogaron con este medio.

Barrio Cementerio, lamentablemente, no escapa a esta situación. Tanto la calle 44, como calle Juan B. Justo (entre 44 y 46), presenta un deterioro preocupante.

La lluvia, es el enemigo constante. Ante la falta de mantenimiento, con cada precipitación la calle se convierte en un lodazal, a lo cual se suma la ausencia total de trabajos en las veredas, que permitan, al menos, la circulación a pie de los vecinos.

“Si no tenés auto, es muy difícil que puedas circular por acá después de una lluvia, y cuando esto se seca, aparecen pozos por todos lados que nadie viene a remendar. A veces, los propios vecinos tiramos escombros para emparejar un poco, pero no es la solución”, concluyeron.