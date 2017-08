Moratorias Previsionales para Jubilados y Pensionados

En muchos casos, cuando no se cuenta con aportes o éstos no son suficientes para obtener el beneficio jubilatorio, hay que completar los aportes faltantes y existen opciones para ello es importante que se asesore.

En el marco del Programa Nacional de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados, la Ley Nº 27.260, dentro de su título III, prorroga la Moratoria Ley Nº 26.970, cuyo vencimiento operaba el 18/09/2016.

De este modo, la Ley Nº 27.260, promulgada mediante el Decreto Nº 881/2016, en su artículo 22 determina una prórroga de 3 años de la Moratoria Ley Nº 26.970, sólo para el caso de las mujeres, y especifica que este plazo podrá ser prorrogado por igual término para los fines señalados.

Al respecto, su Decreto Reglamentario (Decreto Nº 894/2016) establece que la Moratoria Previsional Ley Nº 26.970 vencerá el día 23/09/2019.-

Esto significa que hasta el 23/09/2019 todas las mujeres que cumplan la edad jubilatoria exigida por Ley Nº 24.241 (60 años) y posean menos de 65 años de edad, podrán acogerse a la Moratoria Ley Nº 26.970 para completar los años de servicios con aportes faltantes para el logro de la Prestación Básica Universal (PBU) en el Sistema Integrado Previsional Argentino, siempre que por su situación patrimonial o socioeconómica no puedan acceder a otros regímenes de regularización vigentes.

En lo que respecta a la Moratoria Ley Nº 24.476, continúa plenamente vigente.

Es por lo dicho que todas aquellas mujeres que estén cercanas a cumplir o hayan cumplido la edad de 60 años y que estén interesadas en obtener una jubilación que consulten a un especialista porque el tiempo corre.

