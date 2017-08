Nuevos ataques sobre el puente de calle Mitre

Durante las últimas horas, un preocupante escenario volvió a repetirse en las inmediaciones del puente “Dr. Aldo Arrighi”, que una las calles Mitre con Pividal.

El primer episodio ocurrió en horas de la madrugada del jueves, cuando un automóvil resultó atacado a pedradas mientras circulaba por las inmediaciones del puente. Allí, un grupo de personas que se encontraba oculta a un costado del camino, comenzaron a arrojarles objetos contundentes al vehículo, provocando numerosas roturas de chapa y en los cristales, así como también daños a la integridad física de quienes viajaban en el interior.

Como un calco de los hechos de gran peligrosidad que se viven en la zona, tal como describen los propios vecinos, un motociclista resultó alcanzado por un objeto –presuntamente una piedra-, cuando circulaba sobre el puente en horas de la mañana de ayer.

Según describió a LA VOZ, “venía en la moto por calle Pividal y cuando comienzo a subir al puente, veo que empezaron a caer varias piedras. Creo que le tiraban a un auto que iba algunos metros delante de mí, pero no llegaron a darle. En cambio a mí, me dieron un golpe en la espalda”.

Según indicó el motociclista, quien se dirigía a su trabajo, no sufrió mayores daños ni lesiones de gravedad: “Sentí el golpe pero no me lastimaron; de todos modos creo que prefiero cambiar de camino porque esa zona se puso peligrosa”.

En este sentido, describió que intentó dar aviso a algún móvil policial o de la Dirección de Prevención Urbana sobre lo ocurrido, pero no divisó a ninguna unidad en la zona. Cabe destacar, que desde la inauguración del puente el pasado 20 de junio, son numerosos los casos de ataques en el lugar, así como también, los robos en las zonas cercanas a manos de delincuentes que utilizan la construcción sobre las vías del ferrocarril, para escapar del lugar.