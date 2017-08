Tras una denuncia en su contra por presunta usurpación de un predio en la Costanera, Cáffaro llamó a defender el espacio público

A través de la cuenta oficial de Facebook de la Municipalidad de Zárate, se publicó en la madrugada de hoy, un video donde el Intendente Osvaldo Cáffaro explica a la comunidad la situación judicial por la cual se encuentra citado a prestar declaración indagatoria, a raíz de una causa iniciada por presunta usurpación de terrenos en la zona de la Costanera.

“Quiero compartir desde el corazón lo que significa para mí estar en este lugar, un lugar que cada vecino pudo compartir durante estos años, este espacio público que hemos creado”, expresa en su alocución el Jefe Comunal, en el predio ubicado frente al ex balneario municipal.

Allí, con una carpeta en sus manos, explica el proyecto histórico que propone “recuperar el espacio público y la Costanera para la familia”, a la vez que reproduce un video de los años en los que se desempeñaba como funcionario de la gestión del Dr. Aldo Arrighi, donde detalla los trabajos realizados con los habitantes de “La Carbonilla” y su relocalización, que hoy conforman el barrio 6 de Agosto.

En referencia al predio en cuestión, por el cual existe un proceso legal en curso que citó a indagatoria al intendente y a algunos funcionarios de gobierno, Cáffaro señaló: “En este espacio público que lo comparten la familia, los jóvenes, los abuelos, ha sido adquirido por la Municipalidad por una Ley, la Ley de Prescripción Administrativa, es importante decir esto porque no es una avanzada sin ningún respaldo legal”.

En esta línea, Cáffaro detalló que desde hace alrededor de seis años, el dirigente político, miembro del directorio de Nucleoeléctrica Argentina S.A y candidato a concejal por Cambiemos, Julián Guelvenzú, realizó una denuncia penal reclamando el predio en disputa. Al respecto, sostuvo que las acciones de Guelvenzú, tienen que ver con el conocimiento del valor inmobiliario que el predio ha adquirido en los últimos años, a raíz de las mejoras y la revalorización de toda la zona costera.

“Este predio adquirió muchísimo valor inmobiliario y esta persona lo compra a precio vil, alrededor de 50 mil dólares -que no vale eso-, para adquirir este predio y hacer un negocio inmobiliario”, detalló el Jefe Comunal y agregó: “Como zarateño, no como intendente, este sueño tenemos que defenderlo. La Justicia me acaba de citar a una indagatoria, que eso es un proceso grave que puede terminar con la cárcel, no estoy arrepentido de haber hecho lo que hice sobre este lugar”.

Continuando con sus palabras, Cáffaro se dirigió a la comunidad y manifestó: “Les pido que me acompañen en la defensa del espacio público, que es un lugar de encuentro de la familia, donde interactuamos. Los que decían tiempo atrás que el Masterplan Costanera era un súper negocio inmobiliario, son los que se meten en el medio, comprando a un precio vil esta tierra que tiene tanto valor”.

Osvaldo Cáffaro, fue citado por la Fiscal Dra. Irene Molinari, a prestar declaración indagatoria el próximo 6 de septiembre, semana en la cual también debían hacer lo mismo otros funcionarios de gobierno. Según supo este medio, los representantes legales del Jefe Comunal recusaron a Molinari, a raíz de una presunta falta de transparencia en el proceso.

En este sentido, Cáffaro definió: “En paralelo a esto, hay una denuncia a la Fiscal Dra. Irene Molinari, que marca que no hay transparencia en el proceso, ni objetividad en las decisiones. En estos 6 años, la causa no se aceleró, ni avanzó. No me importa lo personal, lo que nos tiene que interesar a todos es que la Justicia nos tiene que garantizar dos cosas: un proceso transparente y nos tiene que asegurar objetividad en las decisiones”.

Por otra parte, reforzando sus dichos, concluyó: “Es una causa que no tenía argumentos; la fiscal de la causa es esposa de un funcionario de Cambiemos de Campana, juntamente con Guelvenzú (quien pertenece a dicho espacio político). Es una trampa que puede llegar a venir y afectar este sueño que siempre tuvimos”.