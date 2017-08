“El caso de Maldonado tiene que esclarecerse y tenemos que saber qué pasó”

En el marco de la tercer convocatoria realizada en la ciudad, pidiendo por la aparición con vida de Santiago Maldonado, el Intendente Osvaldo Cáffaro se pronunció al respecto y expresó: “Me solidarizo con Santiago y con la familia. Es una desaparición forzada, y esto es lo temible en un estado de derecho y democrático. No podemos permitir que esto suceda. No es un problema de los mapuches o de los pueblos originarios, es un problema de toda la comunidad, y la Justicia tiene que garantizar la transparencia, porque no puede ser que la Gendarmería haya sido la encargada de hacer los relevamientos”.

En el mismo sentido, agregó que los hechos ocurridos con el joven oriundo de la localidad de 25 de Mayo, “es una muy mala señal”, y manifestó que el caso “tiene que esclarecerse y tenemos que saber qué es lo que pasó”.

En lo que respecta al tratamiento del tema que se ha desarrollado a través de los medios de comunicación masivos, y aun desde el propio Ministerio de Seguridad de la Nación, a cargo de Patricia Bullrich, Cáffaro opinó: “Han transformado en demonio a gente que se merece tener su territorio, la contracara de esto es un empresario como Benetton teniendo un millón de hectáreas en la Patagonia. Creo que hay que tener mucho cuidado con esto que pasa”.