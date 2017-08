“Es una agresión tratar de instalar que me quiero quedar con el espacio público, cuando él se quedó con el espacio privado”

Luego de la difusión del video donde el intendente Osvaldo Cáffaro detalla la situación judicial de la causa por presunta usurpación de terrenos en la zona de la Costanera, el dirigente de Cambiemos, Julián Guelvenzú salió al cruce de las declaraciones y acusó al Jefe Comunal de mentirle a los vecinos.

“Es un ataque permanente”, disparó Guelvenzú en el comienzo de la conferencia realizada ayer a la mañana.

Ante el llamado del Intendente a la comunidad para defender el espacio público, el candidato a concejal por Cambiemos respondió: “Soy un defensor del espacio público, y creo que todos los vecinos tenemos que tener una plaza para disfrutar”.

Según detalló, en el litigio que hoy se dirime en la Justicia, existen otros propietarios de terrenos, dado que se trata de un condominio compartido con otros privados. “Ser propietario o no es anecdótico, tenemos que esperar lo que dice la Justicia. Yo compré hace más de seis años en condominio una parte de un terreno de la Costanera, el problema es que son muchos terrenos privados de diferentes familias de Zarate”, explicó Guelvenzú y detalló que “el terreno estaba a la venta, los propietarios eran Tomei, Presti y Giorno, hay impuestos municipales sobre ese lote”.

Por otra parte, el candidato a concejal declaró: “Yo no estoy reclamando ningún lote, esa compraventa que hago en la inmobiliaria se ve frustrada por Cáffaro y Ariel Ríos; a mí me dieron posesión del inmueble y Ariel Ríos me sacó con una topadora. La venta fue interrumpida en ese momento, hay muchos propietarios que están haciendo su reclamo. En su momento yo denuncié el despojo por parte de Ríos con una topadora. Las demás denuncias por la cual hoy está citado a indagatoria, son denuncias de todos los otros propietarios, que son once”.

Además, también hizo referencia a la escrituración del predio en cuestión a nombre del Estado Municipal, y sostuvo que existen dos sentencias en contra (una de primera instancia y otra de la Cámara de San Nicolás), que determinan irregularidades en los documentos. En esta línea, leyendo el expediente en base a declaraciones de ex funcionarios e intendentes, el dirigente expresó: “Quedó palmariamente que los funcionarios que precedieron al denunciado Cáffaro no efectuaron actos posesorios, no detentaron la posesión del inmueble, no tuvieron el animus que la norma exige, siempre reconocieron que era propiedad privada”.

En esta línea, Guelvenzú completó: “Independientemente de cómo termine el proceso, es terrible que las leyes no se cumplan. En el 2004, cuando era diputado,Cáffaro presentó un proyecto para expropiar los terrenos de la Costanera. Si se va a expropiar es porque hay un dueño, ese trámite hubiera sido un trámite legal

Del mismo modo, el candidato aseguró los terrenos en disputa, representan el espacio verde necesario para el desarrollo del proyecto Zárate Chico, y manifestó: “Yo nunca me quise meter en este tema, nunca nombré nada de esto; élestá citado a indagatoria y yo ni siquiera hice un aprovechamiento político, porque creo que en la campaña hay que tener códigos.Hay cosas que si están en la Justicia, que lo investigue la Justicia.Es una agresión tratar de instalar que yo me quiero quedar con el espacio público, cuando él se quedó con el espacio privado. El derecho a la propiedad es un derecho constitucional. Tenemos un intendente que va en contra de la ley”.

En lo que refiere a las acusaciones por parte del Intendente sobre los vínculos de Guelvenzú con la fiscal Irene Molinari (hoy, a cargo de la investigación de la causa), y su pareja, quien se desempeña como funcionario en la ciudad de Campana y pertenece a Cambiemos, el dirigente expresó: “No la conozco a Molinari y no conozco al funcionario. Me quieren endilgar algo en una campaña política sucia”.

Por último, a raíz de las declaraciones del Jefe Comunal, quien aseguro que los terrenos fueron comprados a “precio vil”, desde este medio se le consultó sobre cuál había sido el valor pagado en aquel momento por el inmueble, a lo que Guelvenzú se negó a responder, aduciendo “una cuestión privada”.