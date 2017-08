Jairo y Baglietto brillaron en el escenario del Teatro Coliseo

El espectáculo conjunto “Historias con Voz” se desarrolló el viernes por la noche ante una multitud de espectadores que llenó la sala de teatro Coliseo.

El cordobés Jairo y el rosarino Juan Carlos Baglietto, dos cantantes de peso en la canción popular, brillaron al pasear sus inmensos talentos en el escenario en un concierto que duró poco más de dos horas, que son las cocinas de sus historias como artistas.

El concierto comenzó minutos después de las 21, con el recitado del rosarino del texto “Mar de fueguitos”, de Eduardo Galeano, que concitó la atención de una platea ansiosa y silenciosa que con el correr de los minutos sería testigo de un show superlativo capaz de dejar en alto el repertorio escogido.

Los protagonistas fueron acompañados por un terceto conformado por Adrián Charras, en teclados y acordeón; Leonardo Introini en bajo eléctrico y contrabajo quienes desplegaron un sólido trabajo.

La primera parte del recital se inició con “Cuando”, de Jorge Fandermole, las voces se fueron entrelazando sin dobleces, para ir delineando las señales de una calidad interpretativa que se iría consolidando con el correr de los minutos.

La secuencia continuó con “Corto Maltese” y “Carpintería José”, ambos de Jairo, y en los que la platea acompañó con palmas.

Tras romper el hielo con la música, Baglietto narró cómo entre los dos echaron por tierra aquel mito acerca de que los cordobeses y los rosarinos están distanciados o no se quieren.

Entonces, con picardía, señaló que Rosario fue cuna de grandes autores y compositores, y del futbolista Mario Alberto Kempes, un cordobés que brilló en Rosario Central.

Jairo-Baglietto expandieron su encuentro encadenando “Juan y María”, “Mienten”, “La noche del Año Nuevo” y “El retrato de Mama”, una seguidilla que se ganó un estruendoso aplauso de una audiencia que ya había visto colmadas sus expectativas.

Pero hubo espacio para más cuando quien fue cabeza de la denominada Trova Rosarina recordó en la previa de “El valle y el volcán” que esa canción la tarareaba cuando iba camino a la escuela y puso especial énfasis al señalar que a partir de ese momento Jairo pasó a ser parte del sonido de su vida.

Luego Jairo, en solitario, cantó refinadamente “Los enamorados” como un modo de evocar al poeta y escritor Daniel Salzano, que falleció en diciembre de 2014 y es una figura central de las letras en Córdoba.

Y para continuar con el tributo, Baglietto, también a solas, conmocionó con su interpretación de “Salzanitos”, tema que registró en 1985 en “Modelo para armar” y después fue el turno de la primera visita a “Los poetas no se rinden jamás”.

Hasta el final y salvo para la evocación del cordobés de la figura de Astor Piazzolla con “Milonga del trovador”, la dupla recorrió diferentes aristas de la canción iberoamericana con “Para la libertad”, “Rasguña las piedras”, , “Tonada del viejo amor” de Falú y Dávalos, “Piedra y camino”, “Ángel y demonio”, “Ferroviario” y “El témpano”.

Para los bises y antes de volver a asumir “Los poetas no se rinden”, el dúo abordó con la platea de pie “Indio Toba”.

A modo de balance del espectáculo de “Historias con Voz”, Jairo indicó que “fue un show muy energizante que te predispone para estar bien despierto y reflexionar acerca de las canciones que cantamos”.

El espectáculo lleva adelante un extenso tour, que por supuesto tuvo varias actuaciones en Córdoba y Rosario, las tierras que los vieron nacer y hoy los reciben como artistas altamente consagrados.